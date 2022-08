Inter – Spezia: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Z dużymi trudnościami pierwszy mecz w Serie A wygrał Inter. Wicemistrza Włoch w drugiej kolejce chce zatrzymać Spezia z trzema Polakami w składzie.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Spezia 1.19 8.00 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 15:00 .

Inter – Spezia, typy i przewidywania

W chwili obecnej Inter nie jest w optymalnej dyspozycji, co najlepiej pokazał ostatni mecz mediolańczyków. To postara się wykorzystać Spezia, która rzecz jasna nie będzie faworytem. W 10 z 15 ostatnich meczów z udziałem tej drużyny oba zespoły strzeliły gola. Naszym zdaniem taki scenariusz ziści się w sobotę.

Superbet 1,80 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do Superbet

Inter – Spezia, sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi może mieć powody do radości, ponieważ niedostępni wcześniej zawodnicy wracają do zdrowia, a aktualnie kontuzjowany jest jedynie Henrich Mychitarian. Większy niepokój ma Luca Gotti. Z urazami uniemożliwiającymi grę zmagają się: Janis Antiste, Kelvin Amian, Salva Ferrer, a także Viktor Kovalenko.

Inter – Spezia, ostatnie wyniki

Mocno niepokojący okres przygotowawczy do sezonu 2022/2023 miał Inter. Mediolańczycy zagrali pięć meczów, a pokonali jedynie Lugano. Obawy kibiców wicemistrza Włoch okazały się słuszne. Podopieczni Simone Inzaghiego mieli bowiem problemy z Lecce, które doprowadziło do remisu, by finalnie przegrać 1:2 dopiero po golu strzelonym w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Dwa triumfy w sparingach ma zaś na swoim koncie Spezia. Poza tym zdarzyła się jedna porażka oraz jeden remis. Po takim okresie przygotowawczym drużyna, którą dowodzi Luca Gotti, zagra w Pucharze Włoch, gdzie awansowała do 1/16 finału po pokonaniu Como. Następnie zainaugurowała swój sezon w Serie A wygraną potyczką z Empoli.

Inter – Spezia, historia

W poprzednim sezonie kluby te konfrontowały się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepszy okazał się Inter, który przed własną publicznością wygrał bez straty gola. Spezia sprawiła mediolańczykom więcej problemów u siebie, ale finalnie przegrała 1:3.

Inter – Spezia, kursy bukmacherów

Inter – Spezia, przewidywane składy

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Lukaku

Spezia: Drągowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, S. Bastoni, Reca; Verde, Nzola

Inter – Spezia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 20 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Davide Ghersini. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję na żywo przeprowadzi Eleven Sports 1.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.