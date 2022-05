Inter – Sampdoria: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter – Sampdoria: typy, kursy, zapowiedź. Inter Mediolan jeszcze wierzy w zdobycie tytułu mistrzowskiego, dlatego w spotkaniu z Sampdorią musi zgarnąć trzy punkty i liczyć na potknięcie Milanu w meczu z Sassuolo. Dla Sampdorii sezon można powiedzieć, że już się skończył. Goście zapewnili sobie utrzymanie w Serie A i o nic już nie walczą. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Sampdoria 1.15 9.20 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 18:04 .

Inter – Sampdoria, typy i przewidywania

Inter Mediolan jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Mając na uwadze walkę o mistrzowski tytuł i grę bez presji na wynik ze strony gości to każdy inny wynik niż triumf nerazzurrich będzie można uznać za sporą sensację. Spodziewamy się pełnej dominacji ekipy z San Siro od początku do końca. Nie uważamy, aby Sampdoria w jakikolwiek sposób zdołała postawić się gospodarzom. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Inter – Sampdoria, sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników, dlatego możemy spodziewać się, że nerazzurri wystąpią w tym spotkaniu w najsilniejszym zestawieniu. W zespole Sampdorii kontuzjowani są Colley, Sensi i Giovinco. Media spekulują, że od pierwszej minuty na placu gry znajdzie się Yoshida oraz Caputo.

Inter – Sampdoria, ostatnie wyniki

Inter przystępuje do tego spotkania po serii czterech zwycięstw z rzędu w tym triumfie w finale Pucharu Włoch przeciwko Juventusowi. Nerazzurii ostatni raz przegrali 27 kwietnia 0:1 z Bolonią. Jeśli pominąć ten kiepski dla Interu rezultat, to ekipa z Mediolanu wygrała dziewięć meczów z rzędu i znajduje się w wyśmienitej formie. W tabeli Serie A zajmują drugie miejsce ze stratą dwóch oczek do prowadzącego Milanu.

Sampdoria znajduje się na szesnastej pozycji Serie A, a po ostatniej kolejce może przesunąć się o jedno miejsce w górę lub w dół w zależności od wyników innych meczów. Ekipa Bereszyńskiego przystępuje do niedzielnego spotkania po wysokim zwycięstwie z Fiorentiną 4:1, jednak w ostatnim czasie gra w kratkę dwukrotnie wygrywając, tyle samo razy przegrywając i raz remisując w ostatnich pięciu spotkaniach.

Inter – Sampdoria, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie padł remis 2:2. Jednak bilans historyczny zdecydowanie przemawia na korzyść Interu Mediolan. W ostatnich pięciu spotkaniach nerazzurri trzykrotnie triumfowali w meczach z Sampdorią, raz mecz zakończył się remisem i raz trzy punkty zdobyła drużyna z Ligurii.

Inter – Sampdoria, typy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanego faworyta uważają Inter Mediolan, który walczy o mistrzowski tytuł. Sampdorii nie daje się praktycznie żadnych szans na wywalczenie choćby punkty w niedzielnym pojedynku.

Inter – Sampdoria, przewidywane składy

Inter: Handanović, Bastoni, Vrij, D’Ambrosio, Perisić, Calhanoglu, Brozović, Barella, Dumfries, Martinez, Dżeko

Sampdoria: Audero, Bereszyński, Ferrari, Yoshida, Augello, Rincon, Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri, Caputo

Inter – Sampdoria, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter – Sampdoria transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 2.