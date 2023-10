IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, typy i przewidywania

Inter Mediolan jest faworytem meczu z Benficą Lizbona. Obie drużyny znakomicie prezentują się w rozgrywkach ligowych i znacznie gorzej poszło im w pierwszym meczu tej edycji Ligi Mistrzów. Nerazzurri będą mieli jednak atut własnego boiska, a już w poprzedniej kampanii bez większych problemów ograli na San Siro zespół z Lizbony. Zespół Inzaghiego jest znacznie silniejszy na papierze i nie powinien mieć problemów z sięgnięciem po pierwszym komplet punktów w Champions League w tej kampanii. Nasz typ: zwycięstwo Interu – TAK.

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, sytuacja kadrowa

Davide Frattesi, Marko Arnautović, Stefano Sensi i Juan Cuadrado to czterech kontuzjowanych zawodników Interu Mediolan, których nie zobaczymy we wtorkowym pojedynku. Jedynym nieobecnym po stronie gości jest Antonio Silva, który został zawieszony za czerwoną kartkę obejrzaną w meczu z Salzburgiem. Żaden zawodnik Benfiki nie jest kontuzjowany.

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, ostatnie wyniki

W poprzednim tygodniu Inter poniósł pierwszą porażkę w sezonie ulegając 1:2 Sassuolo. Nerazzurri w weekend wrócili jednak na zwycięską drogę i pokonali Salernitanę. Przed pojedynkiem z Neroverdimi, zespół Inzaghiego zaliczył pięć wygranych z rzędu w Serie A. W pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Inter zremisował z Realem Sociedad.

Benfica rozpoczęła sezon od wygrania Superpucharu Portugalii, ale w pierwszej ligowej kolejce zaliczyła falstart przegrywając z Boavistą. Od tego momentu zespół z Estadio Da Luz wygrał wszystkie sześć kolejnych meczów w lidze, ale na inaugurację Champions League przegrał z Salzburgiem 0:2.

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, historia

Inter Mediolan rywalizował z Benficą w ćwierćfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Wtedy na San Siro Nerazzurri wygrali 2:0, natomiast w Lizbonie mecz zakończył się remisem 3:3. Wcześniej obie ekipy spotkały się w 2004 roku w 1/8 finału Pucharu UEFA i również Inter wygrał w Mediolanie, a starcie w Portugali zakończyło się remisem.

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów jest Inter Mediolan. Kursy na zwycięstwo Nerazzurrich wynoszą około 1,80. Natomiast typy na wygraną Benfiki oscylują wokół 4,30. Ale w futbolu nie zawsze lepszy wygrywa, dlatego bukmacher STS przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Interu 0% Remisem 0% Wygraną Benfiki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Interu

Remisem

Wygraną Benfiki

Inter Mediolan – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Benfica Lizbona (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Benfica Lizbona (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Simone Inzaghi Roger Schmidt Rezerwowi ▼ 12 Raffaele Di Gennaro

14 Davy Klaassen

15 Francesco Acerbi

20 Hakan Calhanoglu

31 Yann Aurel Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

70 Alexis Sanchez

77 Emil Audero Arthur Cabral 9

David Jurasek 13

Casper Tengstedt 19

Joao Mario 20

Chiquinho 22

Samuel Soares 24

Tomas Araújo 44

Inter Mediolan - Benfica Lizbona, transmisja meczu

Mecz Interu z Benfiką będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 5. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

