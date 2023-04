PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Coppa Italia Inter Mediolan Juventus FC 2.05 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2023 14:17 .

Inter Mediolan – Juventus, typy i przewidywania

Puchar Włoch wkracza w decydującą fazę – w środę 26 kwietnia dojdzie do rewanżowego spotkania półfinałowego pomiędzy obrońcą tytułu Interem Mediolan a Juventusem. Pierwsza odsłona tej rywalizacji po golach Juana Cuadrado i Romelu Lukaku zakończyła się wynikiem 1:1, dlatego na Stadio Giuseppe Meazza możemy spodziewać się wielkich emocji. Zwycięzca tego dwumeczu zagra z Fiorentiną lub Cremonese. Bliżej gry w finale jest Viola, która na Stadio Giovanni Zini wygrała 2:0.

Stara Dama zremisowała pierwszą połowę w 11 z ostatnich 15 meczów. Nasz typ: 1. połowa – remis.

Inter Mediolan – Juventus, ostatnie wyniki

Zarówno Inter Mediolan, jak i Juventus awansowali do półfinału w europejskich pucharach. Nerazzurri po wyeliminowaniu Benfiki Lizbona (2:0 i 3:3) zameldowali się w 1/2 finału Ligi Mistrzów, a Bianconeri poradzili sobie ze Sportingiem Lizbona (1:0 i 1:1) w ćwierćfinale Ligi Europy. Jeżeli chodzi o Serie A, to podopieczni Simone Inzaghiego ostatnio wygrali 3:0 z Empoli, a ekipa prowadzona przez Massimiliano Allegriego przegrała 0:1 z liderem tabeli – SSC Napoli. Warto jednak dodać, że Starej Damie tymczasowo przywrócono 15 punktów, które wcześniej zabrano z powodu nieprawidłowości finansowych.

Inter Mediolan – Juventus, historia

Na pięć poprzednich pojedynków pomiędzy Nerazzurrimi a Bianconerimi, dwa wygrał Juventus, dwukrotnie triumfował Inter Mediolan i padł jeden remis. Finał ostatniej edycji Coppa Italia, w którym zmierzyły się obie ekipy, rozstrzygnął się dopiero po dogrywce (2:2 w regulaminowym czasie gry, a ostatecznie 4:2 dla zespołu Simone Inzaghiego). Pierwsze spotkanie półfinału Pucharu Włoch 2022/23 zakończyło się wynikiem 1:1, a na listę strzelców wpisali się Juan Cuadrado oraz Romelu Lukaku.

Inter Mediolan – Juventus, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego meczu na Stadio Giuseppe Meazza są gospodarze. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi mniej więcej 2.05, a typ na zwycięstwo Juventusu to około 3.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – Juventus, przewidywane składy

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di Maria; Vlahović

W zespole gospodarzy zabraknie Milana Skriniara, Henrikha Mkhitaryana i Dalberta, którzy zmagają się z kontuzjami, a z powodu czerwonej kartki pauzował będzie rezerwowy bramkarz – Samir Handanović.

Inter – absencje

Jeśli chodzi o drużynę gości, to Massimiliano Allegri nie będzie mógł skorzystać z Kaio Jorge’a, Moise’a Keana, Mohameda Ihattarena, a także Juana Cuadrado, który otrzymał czerwoną kartkę w pierwszym meczu. W pełni sił są Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik, ale raczej usiądą na ławce rezerwowych.

Juventus – absencje:

Inter Mediolan – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Interu 0% remisem 0% zwycięstwem Juventusu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Interu

remisem

zwycięstwem Juventusu

Inter Mediolan – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport News, a także na stronach STS, Superbet i Betclic. Początek meczu na Stadio Giuseppe Meazza w środę 26 kwietnia o godzinie 21:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.