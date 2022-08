fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po pierwszej ligowej porażce w sezonie 2022/2023. Okazja wydaje się idealna, bo na drodze Nerazzurrich stanie we wtorkowy wieczór US Cremonese. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Cremonese 1.16 8.80 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2022 17:41 .

Inter Mediolan – US Cremonese, typy na mecz i przewidywania

Cremonese w trakcie trwającej kampanii rozegrało trzy mecze w Serie A i wszystkie przegrało. Strzeliło w tych spotkaniach trzy gole, tracąc ich sześć. Inter to z kolei ekipa, która aktualnie legitymuje się dwoma zwycięstwami i jedną porażką z Lazio (1:3). Nie spodziewamy się zatem niespodzianki we wtorkowym boju. Tym bardziej że Nerazzurri zagrają w roli gospodarza. Liczymy natomiast na co najmniej trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Inter Mediolan – US Cremonese, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni brakiem tylko Romelu Lukaku. Beniaminek ligi włoskiej ma natomiast zagrać w optymalnym zestawieniu.

Inter Mediolan – US Cremonese, ostatnie wyniki

Inter Mediolan nieźle wszedł w nową kampanię. W pierwszej kolejce podopieczni Simone Inzaghiego pokonali Lecce (2:1). Tymczasem tydzień później okazali się lepsi od Spezii (3:0). W trakcie minionego weekendu panaceum na Czarno-niebieskich znalazło z kolei Lazio (1:3).

Cremonese natomiast w trzech ostatnich spotkaniach ligowych za każdym razem schodziło z placu gry na tarczy. Beniaminek Serie A był zmuszony uznać wyższość Fiorentiny (2:3), Romy (0:1) i Torino (1:2).

Inter Mediolan – US Cremonese, historia

Obie ekipy miały okazję grac ze sobą po raz ostatni w 2011 roku w spotkaniu kontrolnym. Wówczas górą był Inter, wygrywając 4:1. Ogólnie Nerazzurri wygrali w każdym z trzech ostatnich meczów z Cremonese.

Inter Mediolan – US Cremonese, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Simone Inzaghiego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 1,11. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Inter Mediolan – US Cremonese, przewidywane składy

Inter: Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Gosens, Dzeko, Lautaro

Cremones: Radu – Bianchetti, Chiriches, Vasquez, Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri, Zanimacchia, Okereke, Dessers.

Inter Mediolan – US Cremonese, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter – Cremonese transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.