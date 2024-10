Hiszpania – Dania: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams oraz Lamine Yamal

Hiszpania Dania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2024 15:21 .

Hiszpania – Dania, typy bukmacherskie

W najbliższy sobotni wieczór dojdzie nie tylko do starcia Polaków. W innym spotkaniu reprezentacja Hiszpanii podejmie Danię w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Narodów grupy A. Będzie to starcia mistrzów Europy z drużyną, która niezbyt dobrze wspomina ostatnie EURO 2024. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle ciekawie, bowiem “La Furia Roja” musi zwyciężyć, aby wskoczyć na fotel lidera, ponieważ w jednym ze swoich starć zgubili punkty. Ja spodziewam się, że przynajmniej jeden z golkiperów tego dnia zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 1.80 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Hiszpania – Dania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii od dłuższego czasu jest na wysokich obrotach. “La Furia Roja” w ostatnim pięciu spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (2:1 po dogrywce z Niemcami, 2:1 z Francją, 2:1 z Anglią w finale EURO 2024, a także 4:1 ze Szwajcarią w Lidze Narodów), a także zaliczyła jeden remis (0:0 z Serbią w Lidze Narodów).

Dania natomiast pozostaje wielką niewiadomą, bowiem ich forma jest wielką zagadką. Pięć ostatnim spotkań podopiecznych Kaspra Hjulmanda zakończyło się dwoma zwycięstwami (2:0 z Serbią i 2:0 ze Szwajcarią w Lidze Narodów), dwoma remisami (1:1 z Anglią i 0:0 z Serbią na EURO 2024) i jedną porażką (0:2 z Niemcami na tym samym turnieju).

Hiszpania – Dania, historia

Ostatni raz drużyny rywalizowały ze sobą w 2008 roku podczas meczu towarzyskiego. Wówczas zwycięstwo trafiło do rąk Hiszpanów (3:0). Poprzednie cztery starcia kończyły się trzema zwycięstwami “La Furia Roja”, a także jednym remisem.

Hiszpania – Dania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Hiszpania. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.42. W przypadku zwycięstwa Duńczyków oscyluje natomiast w granicach 7.25 – 7.70. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Hiszpania – Dania, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Hiszpanii 0% remisem 0% wygraną Danii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Hiszpanii

remisem

wygraną Danii

Hiszpania – Dania, przewidywane składy

Hiszpania Luis de la Fuente Dania Lars Knudsen Hiszpania Luis de la Fuente 4-2-1-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-1-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Dania Lars Knudsen Rezerwowi 6 Martín Zubimendi 9 Joselu 12 Alejandro Grimaldo 13 Alex Remiro 14 Aymeric Laporte 15 Alejandro Baena 16 Sergio Gomez 17 Mikel Oyarzabal 18 Aleix Garcia 19 Bryan Zaragoza 21 Oscar Mingueza 23 Robert Sanchez 24 Pau Cubarsí 2 Joakim Maehle 5 Patrick Dorgu 6 Mads Bidstrup 8 Gustav Isaksen 9 Albert Gronbaek 11 Andreas Skov Olsen 14 Asger Sorensen 16 Mads Hermansen 19 Jonas Wind 22 Jens Stage 23 Frederik Rønnow 24 Rasmus Højlund

Hiszpania – Dania, transmisja

Spotkanie Hiszpania – Dania obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji już w najbliższą sobotę (12 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.