Hertha Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski podczas ostatniego meczu z Herthą

Hertha – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Robert Lewandowski i jego Bayern w niedzielę rozegrają kolejne wyjazdowe spotkanie w niemieckiej ekstraklasie. Tym razem zmierzą się z Herthą, którą w rundzie jesiennej pokonali u siebie 5:0. W naszej zapowiedzi poza typami znajdziecie również informacje o formie obu zespołów i ich sytuacji kadrowej.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Bayern wygrywając z FC Koeln potwierdził, że nie można w jego przypadku mówić o żadnym kryzysie. Monachijczycy nie zboczyli z toru, który ma ich zaprowadzić do kolejnego mistrzowskiego tytułu. Kolejne krok w tym kierunku będą starali się zrobić w Berlinie, przystępując do meczu w roli zdecydowanego faworyta.

Jesteśmy przekonani, że Bawarczycy nie sprawią zawodu swoim kibicom i powiększą swój dorobek o kolejne trzy punkty. Kursy na ich wygraną nie są jednak zbyt atrakcyjne, dlatego też stawiamy nieco ryzykowniej i typujemy ich prowadzenie do przerwy. Taka sytuacja miała miejsce w 10 z 15 ostatnich spotkań Bayernu. Nasz typ: prowadzenie Bayernu do przerwy

Hertha Berlin – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Przed tygodniem Bayern potwierdził, że porażką 1:2 z Borussia M’gladbach w pierwszym tegorocznym spotkaniu była tylko wypadkiem przy pracy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna pewnie 4:0 pokonali na wyjeździe FC Koeln, co pozwoliło im utrzymać sześciopunktową przewagę nad Borussią Dortmund.

Teraz czeka ich wizyta w Berlinie, gdzie będą walczyć o czwarte wyjazdowe zwycięstwo w Bundeslidze z rzędu. Poza ostatnią wygraną w Kolonii, w grudniu ubiegłego roku Bawarczycy wygrali również w Dortmundzie (3:2) i Stuttgarcie (5:0).

Z kolei Hertha 2022 rok rozpoczęła bardzo przeciętnie, zdobywając tylko jeden punkt w dwóch spotkaniach. W pierwszym spotkaniu przegrali 1:3 u siebie z FC Koeln, a przed tygodniem bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Wolfsburgiem. W tym tygodniu zespół Herthy pożegnał się również z rozgrywkami Pucharu Niemiec, przegrywając u siebie 2:3 w derbowy meczu z Unionem.

Berlińczycy z pewnością chcą wrócić jak najszybciej formy, którą prezentowali u siebie w końcówce 2021 roku. Wówczas mogli się pochwalić serią pięciu kolejnych meczów bez porażki, a z których trzy rozstrzygnęli na swoją korzyść. Z kwitkiem odprawili między innymi Borussię Dortmund.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, historia

Dla obu zespołów będzie to 74. pojedynek na boiskach Bundesligi. Aż 43 z nich zakończyły się wygranymi Bayernu. Hertha z pokonania monachijczyków cieszyła się tylko 10 razy. Bilans bezpośrednich pojedynków jest więc bardzo bolesny dla drużyny ze stolicy Niemiec.

Bayern wygrał cztery ostatnie bezpośrednie spotkania z Herthą. Nie dał jej również żadnych szans w pierwszej konfrontacji w tym sezonie, gromiąc efektownie 5:0. Trzy gole w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski, a po jednym trafieniu dołożył Thomas Mueller i Jamal Musiala.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości. Kursy na ten mecz jasno wskazują, że murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów jest Bayern. Przy stawianiu na niespodziankę – wygraną Herthy lub remis – warto rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 234 zł. Ten możecie otrzymać rejestrując konto z wykorzystaniem STS kod promocyjnego GOAL.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, transmisja meczu

Tak, tego spotkania również nie obejrzycie w tradycyjnej telewizji. Prawami do jego transmisji, a także innych meczów Bundesligi, dysponuje platforma streamingowa Viaplay. Aby mieć dostęp do transmisji nie tylko trzeba mieć dostęp do internetu, ale również wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt w standardowej ofercie wynosi 34 złote. Poniżej prezentujemy jednak sposób, dzięki któremu niedzielny mecz Bayernu można obejrzeć zupełnie za darmo.

Transmisja z meczu Hertha – Bayern będzie dostępna na internetowej stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać na 24 godziny przez rozpoczęciem transmisji dowolny zakład. To wszystko!

