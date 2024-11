Hellas Werona – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Zespół Nerazzurrich wywiąże się z roli faworyta? Na to liczy Simone Inzaghi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Marc'Antonio Bentegodi już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 15:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Hellas Werona Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 18:06 .

Hellas Werona – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Hellas Werona podejmie na własnym stadionie Inter Mediolan w meczu 13. kolejki Serie A. Wymienione zespoły walczą o zupełnie inne cele – gospodarze myślą przede wszystkim o utrzymaniu, a goście liczą na obronę tytułu mistrzowskiego. Mamy nadzieję, że w drużynie Nerazzurrich od pierwszej minuty zagra nasz rodak, czyli Piotr Zieliński. Początek rywalizacji na Stadio Marc’Antonio Bentegodi już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 15:00.

Inter Mediolan jest zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku przeciwko Hellasowi Werona. Uważam, że podopieczni Simone Inzaghiego zdominują rywala i pokażą swoją wyższość w dwóch odsłonach rywalizacji. Mój typ: Inter Mediolan wygra obie połowy.

Hellas Werona – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w zdecydowanie gorszej sytuacji kadrowej od gości. Hellas Werona będzie musiał radzić sobie bez Juana Manuela Cruaza, Alessandro Berardiego, Yllana Okou, Martina Frese’a, Ondreja Dudy i najprawdopodobniej reprezentanta Polski – Pawła Dawidowicza – który wciąż leczy uraz mięśniowy. Jeśli chodzi o Inter Mediolan, to nie wiadomo, czy zdążą się wykurować Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto oraz Kristjan Asllani.

Kontuzje Hellas Werona Zawodnik Powrót Juan Manuel Cruz Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2024 Pawel Dawidowicz Uraz mięśnia Niepewny Martin Frese Operacja kolana Połowa lutego 2025 Ondrej Duda Uraz uda Połowa grudnia 2024

Kontuzje i zawieszenia Inter Mediolan Zawodnik Powrót Hakan Calhanoglu Uraz biodra Niepewny

Hellas Werona – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Drużyna Gialloblu zgarnęła trzy punkty w dwóch poprzednich kolejkach ligowych, przegrywając 1:3 z Fiorentiną oraz pokonując Romę 3:2. W tym czasie ekipa Nerazzurrich zremisowała 1:1 z Napoli, ograła Venezię 1:0 i wygrała 1:0 z Arsenalem w Lidze Mistrzów.

Hellas Werona – Inter Mediolan, historia

Inter Mediolan oczywiście dominuje nad Hellasem Werona w bezpośredniej rywalizacji. Poprzednich pięć meczów między tymi ekipami to bowiem aż cztery wygrane Nerazzurrich oraz jeden remis. W tym czasie Gialloblu ani razu nie cieszyli się więc ze zwycięstwa.

Hellas Werona – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na zwycięstwo Hellasu Werona wynosi około 7.50, a typ na wygraną Interu Mediolan to mniej więcej 1.40. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.10. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Hellas Werona – Inter Mediolan, przewidywane składy

Hellas Werona Paolo Zanetti Inter Mediolan Simone Inzaghi Hellas Werona Paolo Zanetti 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 4 Flavius Daniliuc 5 Marco Davide Faraoni 7 Mathis Lambourde 9 Amin Sarr 14 Dailon Rocha Livramento 15 Yllan Okou 17 Ayanda Sishuba 20 Grigoris Kastanos 21 Daniel Silva 29 Faride Alidou 34 Simone Perilli 35 Daniel Mosquera 80 Alphadjo Cissè 87 Daniele Ghilardi 98 Federico Magro 6 Stefan de Vrij 7 Piotr Zielinski 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi

Hellas Werona – Inter Mediolan, kto wygra?

Hellas Werona – Inter Mediolan, kto wygra?

remisem

zwycięstwem Interu zwycięstwem Hellasu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Interu 100% 2+ Votes

Hellas Werona – Inter Mediolan, transmisja meczu

Mecz Hellas Werona – Inter Mediolan w ramach 13. kolejki Serie A oczywiście będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. To spotkanie obejrzysz bowiem na kanałach telewizyjnych Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4, w serwisie streamingowym elevensports.pl, a także w usłudze CANAL+ online. Zawody skomentują Julian Kowalski i Piotr Czachowski. Początek rywalizacji na Stadio Marc’Antonio Bentegodi już w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 15:00. Sędzią głównym pojedynku będzie Andrea Colombo.

