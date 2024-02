IMAGO / Noah Wedel Na zdjęciu: Niklas Sule, Niclas Fullkrug

Heidenheim – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Bukmacherzy jako faworyta tego piątkowego meczu wskazali Borussię Dortmund. BVB ma na swoim koncie trzy ligowe wygrane z rzędu i ma trzynaście punktów przewagi nad Heidenheim w ligowej tabeli. Gospodarze są jednak niepokonani od sześciu pojedynków w niemieckiej ekstraklasie, a ostatnie trzy spotkania kończyli remisami 1:1. W tym starciu zespół BVB nie będzie miał łatwego zadania i trudno przewidzieć ostateczny rezultat. Jednak patrząc na wyniki obu zespołów można spodziewać się goli z obu stron. Obie drużyny dużo strzelają, ale mają też spore problemy z zachowaniem czystego konta. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Heidenheim – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

FC Heidenheim Zawodnik Powrót Elidon Qenaj Kontuzja kolana Połowa marca 2024 Thomas Keller Uraz więzadła krzyżowego Początek lipca 2024 Denis Thomalla Choroba Kilka dni Benedikt Gimber Uraz głowy Połowa lutego 2024

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Koniec lutego 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Koniec lutego 2024 Julian Ryerson Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Kilka dni Karim Adeyemi Uraz kostki Kilka dni Sebastien Haller Uraz kostki Kilka dni Gregor Kobel Choroba Kilka dni Julian Brandt Choroba Kilka dni Marco Reus Choroba Kilka dni Jadon Sancho Uraz pachwiny Koniec lutego 2024 Sebastien Haller Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ramy Bensebaini Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Heidenheim – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Heidenheim znajduje się w dobrej dyspozycji. Ostatnie trzy mecze tej ekipy w Bundeslidze zakończyły się wynikami 1:1, a wcześniejsze trzy zwycięstwami odpowiednio z Freiburgiem, Mainz i Darmstadt. Ostatnią porażkę Heidenheim poniósł w rywalizacji z RB Lipsk, która odbyła się 2 grudnia. BVB ma z kolei trzy wygrane z rzędu na swoim koncie (Bochum, Koeln i Darmstadt). Ostatni raz w lidze Borussia również przegrała z drużyną z Lipska w połowie grudnia. Obie drużyny w tabeli dzieli trzynaście punktów.

Heidenheim – Borussia Dortmund, historia

Obie drużyny nie mają zbyt bogatej historii meczów bezpośrednich. Na przestrzeni ostatnich lat spotkały się dwukrotnie. Towarzyski pojedynek z 2014 roku zakończył się wygraną BVB 4:3, natomiast w meczu 3. kolejki tego sezonu na Signal Iduna Park padł remis 2:2.

Heidenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Heidenheim – Borussia Dortmund, kto wygra

Heidenheim – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FC Heidenheim Frank Schmidt 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Marnon Busch 9 Stefan Schimmer 16 Kevin Sessa 17 Florian Pick 18 Marvin Pieringer 20 Nikola Dovedan 22 Vitus Eicher 30 Norman Theuerkauf 36 Luka Janeš 2 Mateu Morey 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 23 Emre Can 25 Niklas Süle 29 Paris Brunner 42 Hendry Blank 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba

Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Piątkowy mecz 20. kolejki Bundesligi pomiędzy Heidenheim i Borussią Dortmund nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie transmitowane będzie jedynie online na platformie Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne czy Smart TV. Wcześniej należy wykupić miesięczny abonament. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.

