Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław prezentują bardzo podobną formę w ostatnich tygodniach, przez co trudno wskazać na zdecydowanego faworyta. W niedzielnym hicie PKO Ekstraklasy możemy spodziewać się jednak goli z obu stron. W ostatnich sześciu bezpośrednich meczach tylko raz obie drużyny nie wpisywały się na listę strzelców. Ponadto Górnik zaliczył tylko jeden bezbramkowy remis wiosną 2024, Śląsk tylko jeden w ostatnich pięciu pojedynkach. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Górnik Zabrze pokonał Zagłębie Lubin 2:1, a wcześniej przegrał z Legią Warszawa 1:3. Zabrzanie mają jednak niezły bilans ostatnich pięciu spotkań: trzy wygrane, remis i porażka. Obecnie znajdują się na siódmym miejscu w tabeli. Śląsk Wrocław jest drugi, a do pierwszej Jagiellonii tracił dwa oczka przed tą serią gier. Wrocławianie mają podobny bilans ostatnich pięciu meczów, jak Górnik: dwie wygrane, dwa remisy i porażka.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, historia

Pierwszy mecz tego sezonu zakończył się remisem 1:1, gdy zabrzanie uratowali jeden punkt w ostatnich sekundach. Ponadto, w pięciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie zwyciężał Górnik Zabrze i tylko raz Śląsk Wrocław.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Dobra forma Górnika Zabrze sprawiła, że to zabrzanie są faworytem tego spotkania w oczach ekspertów mimo drugiej lokaty w tabeli Śląska Wrocław. Prawdą jest jednak, że w tym starciu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Zatem to dobra okazja, by wykorzystać nasz kod promocyjny do Superbet, który umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kto wygra

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic 10 Lukas Podolski 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 19 Norbert Barczak 21 Piotr Krawczyk 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki 2 Aleksander Paluszek 8 Patrick Olsen 17 Petr Schwarz 19 Patryk Janasik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 24 Piotr Samiec-Talar 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 29 Jakub Jezierski 35 Kacper Trelowski

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Spotkanie Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocłąw będzie transmitowany na żywo na antenie TVP 2, TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Ten pojedynek możesz obejrzeć na żywo również w usłudze CANAL+ Online oraz w aplikacji Sport.TVP.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

