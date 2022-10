Górnik Zabrze – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Po czwartkowych zmaganiach w Lidze Europy Lech Poznań nie może liczyć na wiele odpoczynku, bowiem już w niedzielę zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Gospodarze mają za sobą dwie kolejne ligowe porażki, natomiast Kolejorz nie przegrał w Ekstraklasie od połowy sierpnia. Dla mistrzów Polski to okazja, aby zbliżyć się do czołówki po nieudanym początku sezonu. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Górnik – Lech, typy i przewidywania

Wydaje się, że Lechowi Poznań skutecznie udało się połączyć Ekstraklasę z europejskimi pucharami, bowiem w ostatnim czasie osiąga satysfakcjonujące wyniki w obu rozgrywkach. Piłkarze Kolejorza mają za sobą wymagające starcie z Hapoelem Beer Szewa w Lidze Konferencji Europy, a już w niedzielę czeka ich wyjazdowa potyczka z Górnikiem Zabrze. Niewykluczone, że trener John van den Brom zdecyduje się posłać do boju kilku zawodników rezerwowych, co jest szansą na korzystny wynik dla gospodarzy. Defensywa zabrzan w poprzednich kolejkach pozostawiała wiele do życzenia, co w połączeniu z jakościową ofensywą mistrza Polski zapowiada ciekawe i zacięte spotkanie. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Górnik – Lech, sytuacja kadrowa

Po stronie Górnika Zabrze w niedzielę zabraknie kontuzjowanego Rafała Janickiego. Jeśli chodzi o Lecha Poznań, lista potencjalnych absencji jest nieco dłuższa. Wciąż niezdolni do gry są Bartosz Salamon oraz Barry Douglas, natomiast Adriel Ba Loua i Afonso Sousa nie są pewni swoich występów.

Górnik – Lech, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze spisuje się na ten moment poniżej oczekiwań, bowiem po 11 meczach zajmuje dopiero 14. lokatę. W miniony weekend zabrzanie zostali zmiażdżeni przez Śląska Wrocław, który wygrał aż 4-1. Wcześniej ulegli także Zagłębiu Lubin (2-3). Po raz ostatni Górnik triumfował w 10. kolejce, wygrywając na wyjeździe z Koroną Kielce 2-1.

Po fatalnym początku sezonu Kolejorz powoli nawiązuje kontakt z czołówką. Aktualnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, a do podium traci sześć punktów. W miniony weekend Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom 1-0, a w środku tygodnia zremisował 1-1 z Hapoelem Beer Szewa w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Górnik – Lech, historia

W poprzednim sezonie Lech był dla zabrzan wyjątkowo niewygodnym przeciwnikiem. W rundzie jesiennej Kolejorz wygrał 2-1, zaś na wiosnę pokonał najbliższych rywali 2-0. Po raz ostatni Górnik pokonał ekipę mistrza Polski w 2019 roku.

Górnik – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów są goście z Poznania. Kurs na wygraną Lecha wynosi 2,25, zaś w przypadku zwycięstwa Górnika Zabrze jest to 3,10.

Górnik Zabrze Remis Lech Poznań 3.30 3.40 2.20 3.20 3.60 2.25 3.30 3.60 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 18:38 .

Górnik – Lech, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Olkowski, Bergstrom, Jensen, Dadok, Kotzke, Pacheco, Janza, Okunuki, Włodarczyk, Podolski

Lech Poznań: Bednarek, Żukowski, Dagerstal, Satka, Rebocho, Kvekveskiri, Murawski, Skóraś, Amaral, Velde, Ishak

Górnik – Lech, transmisja meczu

Spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18:30. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu dzięki usłudze CANAL+ Online. Dzięki naszej atrakcyjnej promocji możecie zaoszczędzić aż 114 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się wykupić abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 294 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie kosztuje 49 zł.

