Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

Górnik – Raków, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamkniemy spotkaniem Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Gospodarze podchodzą do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Ich ostatni mecz bowiem zakończył się zwycięstwem. Podopieczni Marka Papszuna mają natomiast sporo poprawy, ponieważ ich dyspozycja od początku sezonu jest daleko od idealnej. Ja spodziewam się, że nadchodzący mecz będzie niezwykle wyrównany, przez co obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Górnik – Raków, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ostatnio prezentuje całkiem solidną formę. Podopieczni Jana Urbana w pięciu ostatnich meczach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Pogonią Szczecin, 3:1 z GKS-em Tychy w meczu towarzyskim i 2:1 z Radomiakiem Radom), zaliczyli jeden remis (2:2 z Puszczą Niepołomice) oraz ponieśli jedną porażkę (0:2 z Lechem Poznań).

Raków Częstochowa może się pochwalić identycznym bilansem ostatnich pięciu spotkań, co ich niedzielni rywale. Podopieczni Marka Papszuna zwyciężali z Omonią Nikozja w meczu towarzyskim (2:0), Motorem Lublin (2:0) oraz GKS-em Katowice (1:0), zremisowali z Lechem Poznań (0:0) i przegrali z Cracovią (0:1).

Górnik – Raków, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi drużynami. Niespodziewanie oba zakończyły się wygranymi Górnika Zabrze. W rundzie jesiennej piłkarze Jana Urbana zwyciężyli z Rakowem Częstochowa 2:1, natomiast wiosną 1:0.

Górnik – Raków, kto wygra?

Górnik – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Medalików”, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 2.00. W przypadku zwycięstwa Górnika Zabrze sięgają one nawet 3.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Górnik – Raków, przewidywane składy

W zespole Górnika Zabrze nie są przewidziane absencji. W Rakowie Częstochowa natomiast zabraknie kontuzjowanego Szymona Czyża. Pod znakiem zapytania stoi również występ Srdjana Plavsicia.

Górnik Zabrze Jan Urban Raków Częstochowa Marek Papszun

W zespole Górnika Zabrze nie są przewidziane absencji. W Rakowie Częstochowa natomiast zabraknie kontuzjowanego Szymona Czyża. Pod znakiem zapytania stoi również występ Srdjana Plavsicia.

Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 5 Kryspin Szczesniak 7 Luka Zahovic 8 Patrik Hellebrand 11 Taofeek Ismaheel 15 Norbert Wojtuszek 16 Pawel Olkowski 30 Nikodem Zielonka 41 Soichiro Kozuki 4 Stratos Svarnas 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 18 Jonatan Braut Brunes 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 29 David Ezeh 97 Lazaros Lamprou

Górnik – Raków, transmisja meczu

Niedzielną konfrontację w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy z udziałem Górnika Zabrze i Rakówa Częstochowa będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

