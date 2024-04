Górnik Łęczna – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Bida

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: przewidywania

Na rozpoczęcie kolejnej serii gier w Fortuna 1. lidze czeka nas prawdziwy hit, a właściwie to tzw. derby Polski, bowiem do Łęcznej przyjedzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Przez lata spotkania obu tych zespołów był synonimem dość specyficznej, ale jednak lubianej ekstraklasowej piłki. Od jakiegoś jednak czasu, zarówno “Górale”, jak i gracze Górnika rywalizują w 1. lidze i w tym sezonie robią to na dwóch zupełnie oddzielnych polach.

Gospodarze wciąż maja realne szansę na grę w barażach, co więcej zatrudnienie Pavola Stano tę szansę zdecydowanie wzmocniło. Z kolei Podbeskidzie dzięki wygranej z Termalicką przed tygodniem podłączyło się do tlenu i – choć nieco niemrawo – ale jednak wygląda ze strefy spadkowej. Mój typ na ten mecz: BTTS.

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: ostatnie mecze

Tak, jak już wspominałem. Podbeskidzie tydzień temu pokonało na własnym stadionie Termalickę Bruk-Bet Nieciecza, choć przegrywało już 0:1, to finalnie po rzucie karnym w końcówce rywalizacji udało odnieść się zwycięstwo. Z kolei Górnik wygrał na wyjeździe z Resovią Rzeszów, choć i tu dramaturgii nie zabrakło, bowiem z prowadzenia 0:3, finalnie łęcznianie wygrali tylko 2:3.

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: historia

W pierwszym meczu tego sezonu lepsi padł remis 1:1. Z kolei w poprzedniej kampanii na stadionie Górnika padł rezultat aż 3:3 w szalonym meczu, a w Bielsku-Białej trzy punkty zainkasowało Podbeskidzie. Historia pamięta jednak jeszcze bardziej ciekawe mecze pomiędzy tymi ekipami. W 2016 roku “Zielono-Czarni” wygrali u siebie aż 5:1, a rok wcześniej gol na 1:0 w doliczonym czasie gry dał “Góralom” utrzymanie.

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: przewidywane składy

Podbeskidzie: Krzepisz, Ziółkowski, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Kisiel, Misztal, Banaszewski, Małachowski, Bida, Abate

Górnik Łęczna: Gostomski – Bednarczyk, De Amo, Klemenz, Cisse – Durmus, Deja – Młyński, Łukasiak, Gąska – Roginić

Górnik Łęczna – Podbeskidzie: transmisja

Początek meczu na stadionie w Łęcznej już o godzinie 18:00 w piątek 5 kwietnia 2024 roku. Transmisja dostępna będzie na platformie Polsat Bo Go.

