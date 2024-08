GKS Tychy – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (02.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: GKS Tychy

GKS Tychy – Warta Poznań: przewidywania i typ eksperta

Zero – tyle zwycięstw mają razem na swoim koncie w obecnym sezonie GKS Tychy i Warta Poznań. W dwóch dotychczasowych kolejkach pierwsi dwukrotnie remisowali, a drudzy przegrywali i obecnie zamykają tabelę.

Początek sezonu pokazuje, że spadkowicz z Esktraklasy będzie miał spory problem, aby szybko do niej wrócić. W piątek zmierzy się z rywalem, którego aspiracje sięgają właśnie najlepszej polskiej ligi, a Dariusz Banasik został ściągnięty tam właśnie w tym celu. GKS Tychy przed tygodniem niespodziewanie podzielił się punktami z Kotwicą Kołobrzeg, remisując bezbramkowo.

Przed tygodniem typowałem, że tyszanie wygrają z Kotwicą. Mimo ogromnej przewagi nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali. Uważam, że w piątek ta sztuka im się uda i to kilkukrotnie. Warta z kolei prezentuje się słabo do tej pory i moim zdaniem po trzeciej kolejce ciągle będzie pozostawała bez punktów. Mój typ na mecz GKS Tychy – Warta Poznań to wygrana gospodarzy. W Betclic kurs na takie zdarzenie wynosi 2.11.

GKS Tychy – Warta Poznań: ostatnie wyniki

GKS Tychy, jak już wspomniałem powyżej, zremisował bezbramkowo z Kotwicą Kołobrzeg, co było sporą niespodzianką. Wcześniej piłkarze Banasika wywalczyli punkt w starciu z Miedzią Legnica. Tylko dwa oczka na starcie sezonu to na pewno spore rozczarowanie dla tego klubu.

Warta Poznań jest w jeszcze gorszej sytuacji. Tylko jeden strzelony gol, pięć straconych, zero punktów i ostatnie miejsce w tabeli – tak się prezentuje dorobek spadkowicza z Ekstraklasy. Poznaniacy mieli sporo zawirowań przed startem sezonu, które również mogą mieć wpływ na ich postawę.

GKS Tychy – Warta Poznań: historia

Historia meczów bezpośrednich między tymi zespołami nie jest taka odległa. W latach 2018-2020 GKS Tychy i Warta Poznań mierzyły się czterokrotnie na poziomie 1. Ligi. Trzy spotkania kończyły się remisami, a jedno wygraną śląskiej ekipy.

Gdyby patrzeć tylko na statystyki z przeszłości, warto byłoby rozważyć przy typowaniu remis. Wszystkie trzy remisy kończyły się także golami po obu stronach. Oczywiście od tego czasu obie drużyny znacznie się zmieniły, więc ta statystyka jest bardziej ciekawostką niż wyznacznikiem obecnej siły.

GKS Tychy – Warta Poznań: kto wygra?

GKS Tychy i Warta Poznań powalczą o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Kibice w naszej sondzie mogą wskazywać, który klub wygra ten mecz.

GKS Tychy – Warta Poznań: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest GKS Tychy. Kurs na wygraną waha się w granicach 2.10 – 2.15. Zwycięstwo gości jest wyceniane, podobnie jak remis, w okolicach 3.30 – 3.45.

Bukmacher Betlic oferuje wiele zdarzeń dotyczących tego meczu. Ciekawe są propozycje MyCombi, składające się z dwóch zdarzeń. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, czy to pod kupon AKO czy pod singla.

GKS Tychy – Warta Poznań: przewidywane składy

Prezentujemy przewidywane składy na mecz GKS Tychy – Warta Poznań. Oficjalne składy na to spotkanie pojawią się na około godzinę przed rozpoczęciem meczu. Początek spotkania w piątek 2 sierpnia o godzinie 18:00.

GKS Tychy: Lubik – Dijaković, Budnicki, Nedić, Teclaw – Sanyang, Makowski, Żytek, Ertlthaler – Rumin, Śpiączka.

Warta Poznań: Grobelny – Pleśnierowicz, Bartkowski, Wojcinowicz – Kiełb, Gąska, Takczuk, Michalski, Szeliga, Waluś – Adamski.

GKS Tychy – Warta Poznań: transmisja

Mecz GKS Tychy – Warta Poznań będzie transmitowany tylko w internecie. Spotkanie na żywo będzie można oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do niej można uzyskać, rejestrując się na stronie bukmachera, wpisując kod GOALPL i wpłacając dowolne środki. Mecz GKS – Warta będzie dostępny także w aplikacji TVP Sport app i na stronie internetowej sport.tvp.pl.

