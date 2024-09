fot. PressFocus Na zdjęciu: Alan Czerwiński

GKS – Pogoń: typy bukmacherskie

GKS Katowice i Pogoń Szczecin to dwie ekipy, mające zupełnie inne cele na trwającą kampanię. Drużyna Rafała Góraka chce przede wszystkim utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie. Portowcy natomiast mają zamiar wywalczyć miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Aktualnie obie ekipy dzieli w tabeli różnica siedmiu punktów. Pogoń plasuje się na piątej pozycji. Z kolei na 11.miejscu zadomowiła się GieKSa. Ciekawe z kolei przed pierwszym gwizdkiem piątkowej potyczki jest to, że szczecinianie przegrali w pięciu z ostatnich ośmiu spotkań ligowych w roli gościa. Daje to zatem do myślenia. Mój typ: GKS wygra.

GKS – Pogoń: ostatnie wyniki

Drużyna Rafała Góraka przystąpi do piątkowej potyczki w bardzo dobrym nastroju, mając za sobą zwycięstwo z Bruk-Bete Termalika (2:1) w Pucharze Polski. GKS okazał tym samym lepszy od lidera Betclic 1. Ligi, który w tej kampanii jeszcze nie przegrał w lidze.

Ogólnie w roli gospodarza katowiczanie są bez przegranej od trzech spotkań. W tych starciach GieKSa dwukrotnie remisowała i raz wygrała. W pokonanym polu zostawiła Jagiellonię Białystok (3:1). Tydzień temu na wyjeździe w lidze natomiast katowicka ekipa otrzymała lekcję piłki nożnej od Górnika Zabrze (0:3).

Tymczasem zespół dowodzony przez Roberta Kolendowicza w środku tygodnia nie dał żadnych szans Stali Rzeszów (3:0). Z kolei w dziewiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy ekipa ze Szczecina pokonała Legię Warszawa (3:0).

Pogoń jednak ma ostatnio duży problem z grą na wyjeździe. Przegrała w każdym z trzech ostatnich tego typu meczach, ulegając kolejno: Górnikowi Zabrze (0:1), Lechowi Poznań (0:2) czy Cracovii (1:2).

GKS – Pogoń: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września 2018 roku. Wówczas rywalizowały ze sobą w krajowym pucharze. Po konkursie jedenastek górą był GKS. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między obiema drużynami dwa razy lepsi byli katowiczanie, a trzykrotnie górą była Pogoń.

GKS – Pogoń: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Pogoni kształtuje się na poziomie 2.25-2.26. Remis wyceniono na 3.40-3.50. Z kolei opcję na zwycięstwo GKS-u oszacowano na 3.10.

GKS – Pogoń, typ kibiców

GKS – Pogoń, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. W środku pola rządzić mają Oskar Repka i Mateusz Kowalczyk. Dużo powinno zależeć natomiast od gry Bartosza Nowaka. Z kolei w szeregach Portowców ważną postacią może być Efhtymis Koulouris. Oczywiście duża uwaga może być tez zwrócona na Kamila Grosickiego.

GKS Katowice Rafal Gorak Pogoń Szczecin Jen Gustafsson GKS Katowice Rafal Gorak 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi 6 Lukas Klemenz 8 Borja Galan 10 Mateusz Mak 17 Mateusz Marzec 18 Jakub Arak 22 Sebastian Milewski 28 Alan Brod 30 Alan Czerwinski 32 Rafal Straczek 99 Adam Zrelak 10 Adrian Przyborek 17 Jakub Lis 20 Alexander Gorgon 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski

GKS – Pogoń, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się z udziałem GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:00 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Mecz można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

