GKS Jastrzębie – Olimpia, typy bukmacherskie

GKS Jastrzębie i Olimpia Elbląg to zespoły, które w trakcie trwającej kampanii walczą o ligowy byt. Aktualnie obie drużyny dzieli w tabeli Betclic 2. Ligi różnica pięciu oczek. Ślązacy mają na swoim koncie 16 oczek. Z kolei 11 punktów to bilans ekipy z Elbląga, więc walka o awans do Betclic 1. Ligi tym drużynom raczej nie grozi. Tymczasem przed starciem rywalizacji ciekawe jest to, że Olimpia remisowała do przerwy w sześciu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. W związku z tym ciekawym rozwiązaniem wydaje się przemyślenie takiej opcji. Mój typ: podział punktów do przerwy – TAK.

GKS Jastrzębie – Olimpia, typ kibiców

GKS Jastrzębie – Olimpia, ostatnie wyniki

Zespół z Jastrzębie przystąpi do sobotniej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po trzech z rzędu porażkach. GKS ulegał kolejno: ŁKS-owi II (0:1), KKS-owi Kalisz (0:2) czy Hutnikowi Kraków (0:1). W roli gospodarza Ślązacy są natomiast bez wygranej od sześciu meczów. Ostatni raz GKS wygrał 25 sierpnia, gdy pokonał Świt Szczecin (1:0).

Ekipa z Elbląga nie potrafi natomiast zwyciężyć od pięciu spotkań. W tym czasie Olimpia zremisowała z Podbeskidziem (1:1) i ponadto zaliczyła cztery porażki. Między innymi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:3) czy Polonią Bytom (0:3). Na wyjeździe w tym sezonie elblążanie jeszcze nie dali rady przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Po raz ostatni Olimpia w roli gościa zwyciężyła 27 kwietnia, gdy pokonała KKS Kalisz (1:0).

GKS Jastrzębie – Olimpia, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Gospodarze do swojej potyczki podejdą prawdopodobnie bez poważniejszych osłabień. Z kolei w drużynie z Elbląga zabraknie Bartłomieja Kruka, grającego na lewej obronie. Z zawodników, na których natomiast warto zwrócić uwagę, rzuca się w oczy przede wszystkim Michał Bednarki, mający na swoim koncie już osiem trafień da GKS-u. Z kolei może liczyć na skuteczność między innymi takich graczy jak Mateusz Kuzimski czy Oskar Kordylkiewicz, którzy mają po trzy strzelone gole.

GKS Jastrzębie – Olimpia, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na ewentualną wygraną GKS-u Jastrzębie oscyluje w granicach 1.72. Remis wyceniono mniej więcej na 3.65. Tymczasem opcja na zwycięstwo Olimpii Elbląg kształtuje się na poziomie bliskim 4.60. Przy okazji jednego z sobotnich meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

GKS Jastrzębie – Olimpia, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Kibice mogą natomiast obejrzeć inne starcia takie jak Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom czy Podbeskidzie – Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Każde z tych spotkań jest do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz online. Dostęp do streamu z meczów zapewni również usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

