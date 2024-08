GKS Tychy – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

GKS Tychy – Odra Opole: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Tychach już w najbliższą sobotę, 17 sierpnia o godzinie 19:35.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

GKS Tychy Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 13:15 .

GKS Tychy – Odra Opole, typy i przewidywania

W 5. kolejce Betclic 1. Ligi obejrzymy starcie GKS-u Tychy z Odrą Opole. Ten mecz zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ oba zespoły nie najlepiej rozpoczęły nowy sezon i chcą wreszcie pokazać się z lepszej strony. Trójkolorowi mają na swoim koncie cztery punkty, natomiast Niebiesko-Czerwoni mogą pochwalić się tylko trzema oczkami.

GKS Tychy jest więc w trochę lepszej sytuacji od Odry Opole, ale te drużyny nie tak wyobrażały sobie początek kampanii 2024/2025. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Przekonamy się już w sobotę wieczorem. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 19:30.

Według mnie większe szanse na triumf mają gospodarze, którzy w tym sezonie zanotowali cztery remisy i liczą na pierwszy komplet punktów. Mój typ: zwycięstwo GKS-u Tychy.

GKS Tychy – Odra Opole, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy kontuzjowani są Krzysztof Machowski i Yannick Woudstra, a w drużynie gości wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji Radosława Sobolewskiego.

GKS Tychy – Odra Opole, ostatnie wyniki

GKS Tychy w ostatniej kolejce Betclic 1. Ligi bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Chrobrym Głogów, a wcześniej podzielił się punktami u siebie z Wartą Poznań (1:1). Odra Opole w tym samym czasie zanotował dwie porażki – 1:2 z Wisłą Płock (dom) oraz 0:3 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (wyjazd).

GKS Tychy – Odra Opole, historia

Spotkania między GKS-em Tychy a Odrą Opole z reguły są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich meczów obu drużyn to trzy wygrane Trójkolorowych, jedno zwycięstwo Niebiesko-Czerwonych i jeden remis.

GKS Tychy – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Za faworyta sobotniego meczu uchodzą gospodarze. Kurs na wygraną GKS-u Tychy wynosi około 2.22, a typ na zwycięstwo Odry Opole to mniej więcej 3.05. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.20. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

GKS Tychy Remis Odra Opole 2.22 3.20 3.05 2.22 3.20 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 13:15 .

GKS Tychy – Odra Opole, przewidywane składy

Zarówno Dariusz Banasik, jak i Radosław Sobolewski wystawi najsilniejszy możliwy skład. W sobotnim starciu GKS-u Tychy z Odrą Opole nie powinno więc zabraknąć emocji. Pierwszy gwizdek sędziego Łukasza Szczecha wybrzmi o godzinie 19:35.

GKS: Łubik – Połap, Budnicki, Hołownia, Błachewicz – Makowski, Żytek, Ertlthaler – Sanyang, Śpiączka, Dziuba

Odra: Haluch – Szrek, Piroch, Żemło, Bartosz – Dominguez, Purzycki – Banaszewski, Łyszczarz, Muratović – Zawada

GKS Tychy – Odra Opole, kto wygra?

GKS Tychy – Odra Opole, transmisja meczu

Ten pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 3, na stronie internetowej tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport. Przed mikrofonem usiądą Aleksander Roj oraz Dariusz Dudek.

Warto dodać, że spotkania Betclic 1. Ligi możesz oglądać również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Tychach już w najbliższą sobotę, 17 sierpnia o godzinie 19:35.

