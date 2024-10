GKS Jastrzębie – Resovia Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2024)

GKS Jastrzębie - Resovia Rzeszów: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. Podopieczni Dawida Pędziałka w najbliższym meczu podejmą zespół z województwa podkarpackiego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (18 października) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Jastrzębie

GKS Jastrzębie Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2024 21:41 .

GKS – Resovia, typy bukmacherskie

Spotkanie GKS-u Jastrzębie z Resovią Rzeszów zainauguruje zmagania w ramach 12. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. Będzie to starcie drużyn z dwóch różnych części tabeli. Gospodarze piątkowego spotkania zajmują obecnie 13. lokatę, natomiast spadkowicz z 1. Ligi znajduje się na 7. miejscu. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle wyrównanie, na co wskazują kursy bukmachera Betclic. Ja uważam, że ostatecznie triumf powędruje do rąk drużyny gości. Mój typ: wygrana Resovii Rzeszów

GKS – Resovia, ostatnie wyniki

GKS Jastrzębie ostatnio przerwał serię meczów bez zwycięstwa, pokonując 2:0 Rekord Bielsko-Biała. Poprzednie cztery starcia gospodarzy piątkowego starcia zakończyło się trzema porażkami (0:1 z Zagłębiem Sosnowiec, 0:1 z Wieczystą Kraków oraz 1:2 z Olimpią Grudziądz), a także jednym remisem (1:1 z Chojniczanką Chojnice).

Resovia Rzeszów natomiast ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Zespół z województwa podkarpackiego odniósł jedną wygraną (1:0 z Lechem Poznań w Pucharze Polski), jednym remisem (2:2 z Olimpią Elbląg), a także trzema porażkami (2:3 z Hutnikiem Kraków, 1:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz 2:3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała).

GKS – Resovia, historia

Ostatni raz drużyny mierzyły się ze sobie w sezonie 2021/22 rozgrywek 1. Ligi. W rundzie jesiennej padł remis 1:1, natomiast wiosną zwyciężył zespół Resovii Rzeszów 1:0. Sezon wcześniej natomiast oba mecze zakończyły się wygranymi GKS-u Jastrzębie.

GKS – Resovia, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic daje równe szanse na zwycięstwa drużyn. Kurs na wygraną GKS-u Jastrzębie wynosi 2.55, natomiast na triumf Resovii Rzeszów sięga 2.53. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

GKS – Resovia, kto wygra?

GKS – Resovia, transmisja

Nadchodzące spotkanie można śledzić w aplikacji TVP Sport, na stronie sport. usłudze Betclic TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również posiadać dowolną ilość środków na koncie. Początek rywalizacji już w piątek (18 września) o godzinie 18:00.

