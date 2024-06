Francja – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (01.07.2024)

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2024 21:41 .

Francja – Belgia, typy bukmacherskie

Mecz Francja – Belgia to niewątpliwie hit 1/8 finału Euro 2024. Dla jednej z tych drużyn pożegnanie się z turniejem już na tym etapie będzie katastrofą. W poniedziałek możemy więc spodziewać się niezwykle ciekawego spotkania, a awans do ćwierćfinału moim zdaniem wywalczy zespół, który zdoła zagrać na miarę swojego potencjału. To Francuzom i Belgom nie udało się w fazie grupowej. Na papierze faworytem są Francuzi, ale Belgowie oczywiście nie pozostają bez szans. Ja w tym meczu skłaniałbym się właśnie ku zakładowi na wygraną Francji, ale zwracam uwagę na promocję STS, który oferuje 400 zł bonusu za wytypowanie drużyny z golem. Mój typ: gol dla Francji

kurs na wygraną Francji – 1.92 w STS

kurs na remis – 3.20 w STS

kurs na wygraną Belgii – 4.80 w STS

Francja – Belgia, ostatnie wyniki

Reprezentacje Francji i Belgii były zdecydowanymi faworytami swoich grup. Wydawało się, że bez większych problemów zajmą pierwsze miejsca. Tak się jednak nie stało. Rywalizację w grupach zakończyły na drugich miejscach i w drabince pucharowej trafiły na siebie.

Francja udział w Euro 2024 rozpoczęła od dość szczęśliwego zwycięstwa z Austrią. Jedyna bramka meczu padła po samobójczym strzale, a Austriacy przy odrobienie szczęścia mogli pokusić się nawet o trzy punkty. W drugim meczu drużyna Didiera Deschampsa po bezbarwnym występie bezbramkowo zremisowała z Holandią. Z kolei w trzecim spotkaniu Francuzi zremisowali 1:1 z Polską, która również sprawiła im sporo problemów.

Belgowie w pierwszym występie na Mistrzostwach Europy sensacyjnie przegrali 0:1 ze Słowacją. W kolejnych dwóch meczach zapisali już na swoje konto cztery punkty – 2:0 z Rumunią i 0:0 z Ukrainą – ale ich postawa pozostawiała wiele do życzenia. Przed poniedziałkowym meczem z Francja w belgijskich szeregach trudno o optymizm.

Francja – Belgia, historia

W poniedziałek obie drużyny zagrają ze sobą już po raz 76. Bilans dotychczasowych spotkań jest korzystny dla Belgii, która na swoim koncie ma 30 wygranych, przy 26 zwycięstwach Francuzów. Trójkolorowi bilans znacząco poprawili w ostatnich latach, bowiem przegrali tylko dwa z ostatnich 13 meczów. W tym czasie odnieśli siedem wygranych, a pozostałe cztery mecze zakończyły się remisami. Na uwagę zasługuje również siedem czystych kont w tym okresie i aż 26 zdobytych bramek.

Francja – Belgia, kursy bukmacherskie

Przed rozpoczęciem turnieju obie reprezentacje uważane były za kandydatów do walki o strefę medalową. Jedna z tych drużyn pożegna się z turniejem już w poniedziałek. Według bukmacherów faworytem do awansu do ćwierćfinału jest Francją. Kursy na wygraną Francji w podstawowym czasie gry wynoszą 1.92 w STS. Zwycięstwo Belgii wyceniane jest przed tego bukmachera na 4.80. Kurs na remis to 3.20.

Francja – Belgia, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec reprezentacji Francji Didier Deschamps ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Żaden z piłkarzy nie pauzuję na kartki oraz nie narzeka na żadne dolegliwości zdrowotne.

Belgowie w poniedziałek będą musieli sobie poradzić bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Axela Witsela i Thomasa Meuniera. Do kadry wraca natomiast Dodi Lukebakio, który ostatnio pauzował za kartki.

Francja – Belgia, przewidywane składy

W wyjściowym składzie Francuzów spodziewana jest jedna zmiana w porównaniu do jedenastki, która rozpoczęła ostatni mecz z Polską. Od pierwszej minuty przeciwko Belgom powinien wystąpić Antoine Griezmann, natomiast na ławkę rezerwowych prawdopodobnie powędruje Bradley Barcola.

Do belgijskiej jedenastki powinien wrócić Lukebakio, który powinien zastąpić w niej Leandro Trossarda. Nadzieje na grę od początku ma także Yannick Carrasco, ale wszystko wskazuje na to, że będzie musiał zadowolić się miejsce na ławce rezerwowych.

Francja Didier Deschamps Belgia Domenico Tedesco Francja Didier Deschamps 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Belgia Domenico Tedesco Rezerwowi 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Ferland Mendy 6 Eduardo Camavinga 9 Olivier Giroud 12 Randal Kolo Muani 15 Marcus Thuram 18 Warren Zaïre-Emery 19 Youssouf Fofana 20 Kingsley Coman 21 Jonathan Clauss 23 Alphonse Areola 24 Ibrahima Konaté 25 Bradley Barcola 2 Zeno Debast 9 Leandro Trossard 11 Yannick Ferreira-Carrasco 12 Thomas Kaminski 13 Matz Sels 16 Aster Vranckx 17 Charles De Ketelaere 18 Orel Mangala 19 Johan Bakayoko 20 Loïs Openda 23 Arthur Vermeeren 25 Maxim De Cuyper

Francja – Belgia, transmisja meczu

Mecz Francja – Belgia w ramach 1/8 finału Euro 2024 rozegrany zostanie w poniedziałek (1 lipca) o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach TVP2 i TVP Sport. Z kolei drogą internetową mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizację, która odbędzie się w Duesseldorfie, skomentują Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

