Fiorentina – West Ham, typy bukmacherskie

W środowym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Wydaje się, że o tym, która drużyna będzie mogła cieszyć się z końcowego rozstrzygnięcia zadecyduje dyspozycja dnia. My nie pokusimy się o wskazanie triumfatora. Spodziewamy się natomiast uważnej gry z obu stron, co może mieć również wpływ na liczbę goli. W przypadku tego meczu stawiamy na maksymalnie dwa gole.

Fiorentina – West Ham, ostatnie wyniki

Piłkarze Fiorentiny ligowy sezon zakończyli w ostatni weekend. W wyjazdowym meczu pewnie 3:1 pokonali Sassuolo i była to ich druga z rzędu wygrana. Wcześniej pokonali 2:1 finalistę Ligi Europy AS Romę. Wyniki te z pewnością mogą napawać optymizmem fanów włoskiego klubu przed środowym finałem. Trzeba jednak pamietać, że w poprzedzających tygodniach drużyna spisywała się ze zmiennym skutkiem. Podobnie zresztą jak rywale.

West Ham United miał nieco więcej czasu na przygotowani się do finału w Pradze, bowiem ostatni ligowy mecz rozegrał 28 maja. Wówczas w wyjazdowym meczu uległ 1:2 Leicester City. We wcześniejszych ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach, odniósł cztery zwycięstwa i doznał czterech porażek.

Fiorentina – West Ham, historia

Środowe finałowe spotkanie będzie jednocześnie premierową konfrontacją obu drużyn. Do tej pory oba zespoły nie miały jeszcze okazji mierzyć się w finałowym meczu.

Fiorentina – West Ham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów finałowy mecz Ligi Konferencji Europy nie ma faworyta. Patrząc na kursy oferowane przez nich na ten mecz, obu dają wyrównane szanse. Kursy na wygraną jednej i drugiej drużyny oscylują w okolicy 2.70 – 2.75. Przy okazji tego spotkania warto zwrócić uwagę na zakład bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać w STS wpisując podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Fiorentina – West Ham, kto wygra?

Kto zdobędzie trofeum? Fiorentina 52% West Ham 48% 25 + Głosy Oddaj swój głos: Fiorentina

West Ham

Fiorentina – West Ham, przewidywane składy

W zespole Fiorentiny jedynym nieobecnym będzie kontuzjowany bramkarz Salvatore Sirigu. Do dyspozycji trenera Vincenzo Italiano powinien natomiast być Nicolas Gonzalez, który nieco ucierpiał w ostatnim ligowym meczu.

Z kolei drużyna West Hamu będzie musiała sobie poradzić także bez jednego zawodnika. Gianluca Scamacca jest wyeliminowany z gry przez uraz.

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi – Amrabat, Mandragora – Gonzalez, Bonaventura, Ikone – Cabral

West Ham: Areola – Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell – Soucek, Rice – Bowen, Paqueta, Benrahma – Antonio

Fiorentina – West Ham, transmisja meczu

Finałowy mecz Ligi Konferencji Europy pomiędzy Fiorentiną i West Hamem rozegrany zostanie w środę (7 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie Viaplay.

