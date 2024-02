FC Kopenhaga - Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Kamil Grabara stanie we wtorkowy wieczór przed wyzwaniem związanym z zatrzymaniem mistrza Anglii. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00 na Parken Stadium.

FC Kopenhaga – Manchester City, typy na mecz i przewidywania

Manchester City we wtorkowy wieczór ma zamiar kontynuować marsz po triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. Obywateli w stolicy Danii na Parken Stadium zmierzą się z FC Kopenhagą. Na drodze Erlinga Haalanda i spółki stanie między innymi Kamil Grabara.

Norweski napastnik Man City jest w pełni sprawny po długiej kontuzji. Haaland po raz pierwszy przez 90 minut zagrał kilka dni remu, zdobywając jednocześnie dwie bramki z Evertonem. Można spodziewać się, że 23-latek będzie miał sporo miejsca, aby poprawić swój bilans strzelecki. Można w związku z tym rozważyć wariant z trafieniem reprezentanta Norwegii. Typ: Haaland zdobędzie bramkę – TAK.

FC Kopenhaga – Manchester City, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Davit Khocholava, Theo Sander, Lukas Lerager i Birger Meling. Z kolei w ekipie z Etihad Stadium zabraknie Josko Gvardiola oraz Mateo Kovacicia.

FC Kopenhaga – Manchester City, ostatnie wyniki

Ekipa z Danii w ostatnich czterech spotkaniach zaliczyła trzy zwycięstwa i jedną porażkę. FC Kopenhaga do wtorkowej potyczki podejdzie po wygranej nad Molde (3:1) w krajowym pucharze.

Podopieczni Josepa Guardioli zaliczyli ostatnio 10 z rzędu zwycięstw. Manchester City ma zamiar kontynuować passę we wtorkowy wieczór. Do rywalizacji z ekipą Kamila Grabary mistrzowie Premier League podejdą po wygranej nad Evertonem (2:0).

FC Kopenhaga – Manchester City, historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą we wtorkowy wieczór po raz pierwszy od października 2022 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między obiema drużynami dwa razy górą był Manchester City. Z kolei w dwóch starciach drużyny ze sobą remisowały.

FC Kopenhaga – Manchester City, kursy

FC Kopenhaga Remis Manchester City 12.0 6.00 1.25 12.0 6.00 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2024 00:37 .

FC Kopenhaga – Manchester City, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy o gole ma zadbać Viktor Claesson. Z kolei w szeregach mistrzów Anglii o bramki maja zadbać Erling Haaland wspierany przez Phila Fodena oraz Kevina De Bruyne.

FC Kopenhaga: Grabara – Jelert, Diks, Vavro, Ankersen, Goncalves, Falk, Bardghji, Achouri, Elyounoussi, Claesson

Manchester City: Ederson – Ake, Dias, Stones, Walker, Lewis, Rodri, Doku, De Bruyne, Foden, Haaland.

FC Kopenhaga – Manchester City, typ kibiców

FC Kopenhaga – Manchester City, transmisja meczu

Mecz FC Kopenhaga – Manchester City rozpocznie się we wtorek (13 lutego) o godzinie 21:00. To spotkanie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1, co oznacza, że transmisja będzie dostępna także w Internecie na platformie CANAL+ Online. Wykupując pakiet CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za pośrednictwem naszej strony zapłacisz 6×48 zł (288 zł płatne z góry), czyli zaoszczędzisz 156 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją (74 zł).

