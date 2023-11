FC Koeln – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2023)

IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

FC Koeln Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2023 20:43 .

FC Koeln – Bayern Monachium: przewidywania

Pierwszy mecz Bundesligi po przerwie reprezentacyjnej to pojedynek przysłowiowego Dawida z Goliatem. Bowiem drużyna FC Koeln podejmie na swoim stadionie Bayern Monachium. Czeka nas zatem rywalizacja drugiej z przedostatnią drużyną ligi. Dysproporcja w wynikach obu tych zespołów nie jest nawet duża, a wręcz ogromna. Aktualni mistrzowie Niemiec zdobyli dotychczas 29 oczek, a piątkowi gospodarze raptem sześć. Co więcej, monachijczycy stracili tylko dziewięć goli, tyle co Koeln zdobyło w całym ligowym sezonie. Mój typ na to spotkanie jest jednoznaczny: Oba zespoły nie zdobędą gola (BTTS – NIE).

STS 2.24 Oba zespoły zdobędą bramkę – NIE Zagraj!

FC Koeln – Bayern Monachium: ostatnie wyniki

Na przestrzeni pięciu ostatnich spotkań w Bundeslidze – tak, jak przez cały sezon – różnica jest aż nadto widoczna. Bawarczycy wygrali wszystkie mecze w lidze, w sumie zdobyli w nich aż 22 bramki. To ogromna liczba, która mówi o wielkiej formie najlepszej ofensywy ligi z Harrym Kane’em na czele. Z drugiej zaś strony piątkowi gospodarze są w analogicznym okresie czasu dużo, dużo słabsi. Tylko pięć punktów w pięciu ostatnich meczach i pewne miejsce pod kreską powoduje duże nerwy ze strony fanów i władz klubu.

FC Koeln – Bayern Monachium: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest oczywiście bardzo długa. Oba zespoły od lat rywalizują na poziomie Bundesligi i robią to z dość jednoznacznym efektem. Lepszymi wynikami może pochwalić się oczywiście drużyna “Die Roten”, która wygrywała ostatnio notorycznie. W poprzedniej kampanii w pierwszym meczu na Allianz Arenie padł remis, ale poza tym rezultatem chcąc znaleźć stratę punktów Bayernu trzeba szukać aż do roku 2016, gdzie także padł podział punktów. Ostatnie zwycięstwo zespołu z Kolonii to luty 2011 roku.

FC Koeln – Bayern Monachium: kursy bukmacherów

Przy okazji tego meczu zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

FC Koeln – Bayern Monachium: kto wygra?

Kto wygra? FC Koeln 0% Remis 0% Bayern Monachium 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: FC Koeln

Remis

Bayern Monachium

FC Koeln – Bayern Monachium: przewidywane składy

FC Koeln Steffen Baumgart 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel FC Koeln Steffen Baumgart 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 2 Benno Schmitz 8 Denis Huseinbašić 13 Mark Uth 15 Luca Kilian 17 Leart Paqarada 21 Steffen Tigges 40 Faride Alidou 44 Matthias Köbbing 47 Mathias Olesen 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 20 Bouna Sarr 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic FC Koeln Steffen Baumgart 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel FC Koeln Steffen Baumgart 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 2 Benno Schmitz 8 Denis Huseinbašić 13 Mark Uth 15 Luca Kilian 17 Leart Paqarada 21 Steffen Tigges 40 Faride Alidou 44 Matthias Köbbing 47 Mathias Olesen 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 20 Bouna Sarr 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic

FC Koeln – Bayern Monachium: transmisja

Mecz ten będzie dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w Kolonii w piątek 24 listopada 2023 roku o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.