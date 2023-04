PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Everton – Newcastle United, typy bukmacherskie

Oba zespoły podchodzą do tego meczu w innych nastrojach. Everton znajduje się obecnie w strefie spadkowej i nie potrafi zwyciężyć od pięciu spotkań. Natomiast piłkarze Newcastle w ostatnich siedmiu spotkaniach aż sześciokrotnie zapisali na swoim koncie trzy punkty i są bliscy awansy do ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów. My spodziewamy się dość jednostronnego pojedynku, w którym powinien przeważać jeden zespół. Stawiamy na to, że zwyciężą goście. Nasz typ: wygrana Newcastle United

Everton – Newcastle United, ostatnie wyniki

Zawodnicy Evertonu, czyli gospodarzy czwartkowego pojedynku, w ostatnich sześciu meczach tylko raz mogli zapisać trzy punkty do swojego ligowego dorobku. Zwyciężając na własnym stadionie z Brentford 1:0. Od tamtej pory notują serię trzech remisów (z Chelsea, Tottenhamem oraz Crystal Palace) i dwóch porażek (z Manchesterem United i Fulham). Podopieczni Seana Dyche’a ewidentnie w ostatnich tygodniach nie imponują formą.

Newcastle United to na ten moment trzecia Premier League. W ostatnim ligowym spotkaniu rozgromili na własnym stadionie Tottenham Hotsupr aż 6:1. Wcześniej kolejno zwyciężali z Wolves (2:1), Nottingham (2:1), Manchesterem United (2:0), West Hamem (5:1), Brentford (2:1) oraz ulegli Aston Villi (0:3). Ich wysokie miejsce w tabeli nie jest już dla nikogo zaskoczeniem.

Everton – Newcastle United, historia

W rywalizacji pomiędzy Evertonem a Newcastle United w całej historii ciut lepiej radzą sobie gospodarze, którzy zwyciężali aż 77-krotnie, podczas gdy ich czwartkowi rywale potrafili wygrać 70 razy. W ostatnich starciach lepiej sobie radzą za to “Sroki”, które na pięć ostatnich spotkań aż czterokrotnie zwyciężali.

Obie drużyny w tym sezonie miały już okazje zmierzyć się ze sobą. W październiku na St James’s Park wygrali gospodarze za sprawą trafienia Miguela Almirona.

Everton – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają czwartkowy pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Newcastle United, mimo że to za gospodarzami będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo popularnych “Srok” to kursy na to zdarzenie oscylują w granicach 1.72 – 1.78 podczas gdy na zwycięstwo Evertonu sięgają w okolicach 4.70 – 5.00. Podając podczas rejestracji w Betfan kod promocyjny GOAL można otrzymać bonus od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 złotych.

Everton – Newcastle United, przewidywane składy

Sean Dyche w tym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z Seamusa Colemana, Masona Holgate’a, Androsa Townsenda oraz Rubena Vinagre. Także pod znakiem zapytania stoi występ utalentowanego Amadou Onany, który zmaga się z kontuzją mięśnia, ale w przewidywanych składach znalazło się dla niego miejsce.

Newcastle United w czwartkowym starciu będzie musiało sobie radzić bez Ryana Frasera oraz Emila Kraftha. Dodatkowo nie wiadomo czy wystąpi Allan Saint-Maximin, który ma problemy z udem.

Everton – Newcastle United, transmisja meczu

Mecz Evertonu z Newcastle United rozegrany zostanie w czwartek (27 kwietnia) o godzinie 20:45. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie Viaplay.

