Everton – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

W 24. kolejce Premier League zagrają bezpośredni rywale w walce o uniknięcie spadku z ligi angielskiej. Everton podejmie u siebie Leeds.

Everton – Leeds, typy i przewidywania

Sean Dyche został zatrudniony, aby utrzymać Everton w Premier League. Od Anglika nikt na razie nie wymagał punktów, ponieważ mierzył się z Arsenalem i Liverpoolem, a mimo tego zdołał odnieść jedno zwycięstwo. Teraz Everton będzie faworytem w potyczce z Leeds, które w tabeli ma jedno oczko więcej, niż najbliższy przeciwnik.

Everton – Leeds, sytuacja kadrowa

Sean Dyche nie będzie miał do dyspozycji czterech podopiecznych. Kontuzjowani są: Dominic Calvert-Lewin, Andros Townsend, James Garne, a także Nathan Patterson. Michael Skubala przy ustalaniu składu musi pominąć pięć nazwisk. Urazy leczą: Rodrigo, Archie Gray, Adam Forshaw, Stuart Dallas oraz Luis Sinisterra

Everton – Leeds, ostatnie wyniki

Dwa mecze w roli trenera Evertonu ma za sobą Sean Dyche. Anglik miał arcytrudne zadanie w debiucie, ponieważ jego zespół mierzył się z Arsenalem. The Toffes sensacyjnie wygrali jednak 1:0.. Tak dobrze nie było w derbach z Liverpoolem. Everton uległ rywalowi 0:3.

W podobnym okresie trenera zwolniło też Leeds. Pawie nie mianowały jednak jeszcze nowego szkoleniowca. Drużynę tymczasowo przejął Michael Skubala. Na razie miał on okazję rywalizować tylko z Manchesterem United. Pierwsze starcie zakończyło się remisem. W drugiej batalii wygrały już Czerwone Diabły.

Everton – Leeds, historia

Pierwsza potyczka tych drużyn miała miejsce w końcówce sierpnia ubiegłego roku. Wówczas na obiekcie Leeds padł wynik 1:1.

Everton – Leeds, kursy bukmacherów

Everton – Leeds, kto wygra mecz?

Everton – Leeds, przewidywane składy

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Simms

Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Wober, Struijk; Adams, McKennie; Summerville, Harrison, Gnonto; Bamford

Everton – Leeds, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 18 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Andrew Madley. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję na żywo będzie można zobaczyć w Viaplay. My z kolei zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące zapłacicie tylko 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

