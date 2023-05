Everton – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Everton

Everton – Bournemouth: przewidywania

Ostatnia kolejka Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Wciąż nie znamy bowiem dwóch spadkowiczów z ligi. I to właśnie spotkanie Evertonu z Bournemouth zdecyduje o tym, kto pożegna się z rozgrywkami. Ekipa z Liverpoolu znajduje się tuż nad strefą spadkową z dorobkiem 33. punktów i przewagą dwóch “oczek” na Leicester i Leeds United. To jednak nie zmieni nic, jeśli gospodarze zdobędą trzy punkty. Z kolei Bournemouth nie walczy już o nic. Ligowy byt jest zapewniony, a sezon mogą skończyć maksymalnie na trzynastym miejscu w tabeli. Nasz typ na to spotkanie: Everton.

Everton – Bournemouth: sytuacja kadrowa

W obu zespołach występują pewne problemy kadrowe. Everton nie będzie mógł w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Seamusa Colemana, Bena Godfreya, Androsa Townsenda i Rubena Vinagre. Z kolei w barwach Bournemouth kontuzjowani są Traore, Fredericks, Stanislas oraz Marcus Tavernier.

Everton – Bournemouth: ostatnie wyniki

Oba zespoły na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań reprezentują podobny poziom, jeśli chodzi o liczbę zgromadzonych punktów. W pięciu ostatnich ligowych starciach, Everton zainkasował jedno zwycięstwo i dwukrotnie remisował. Jeden z nich padł w ostatniej kolejce, w meczu przeciwko Wolves.

Z kolei Bournemouth w analogicznym okresie zdobyło sześć punktów. Wisienki dwukrotnie wygrywały, były to starcia z Southampton oraz Leeds. Co ważne jednak zaznaczenia, ostatnie spotkania, to seria trzech porażek z rzędu.

Everton – Bournemouth: historia

Ostatnie pięć spotkań pomiędzy oboma zespołami, to znaczna przewaga ekipy niedzielnych gości. Bournemouth wygrało aż czterokrotnie na przestrzeni tego czasu. Tylko raz lepszy okazał się Everton. W tym sezonie zespoły te mierzyły się ze sobą dwa razy i dwukrotnie ekipa z Liverpoolu musiała zaznać smak porażki. W Premier League padł wynik 0:3, a w pucharze Anglii 1:4.

Everton – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.50. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 6.40 do 4.60. Stawiając zwycięstwo Bournemouth gramy po kursie mniej więcej 6.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Everton – Bournemouth: przewidywane składy

Everton – Bournemouth: kto wygra?

Everton – Bournemouth: transmisja

Spotkanie będzie można obejrzeć na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego już w niedzielę, 28 maja 2023 roku o godzinie 17:30.

