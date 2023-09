IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Empoli – Inter, typy i przewidywania

Trudno typować inne rozstrzygnięcie tego widowiska niż trzy punkty dla Interu. Empoli wygrało tylko jedno z ostatnich dziesięciu spotkań z Interem. Ponadto gospodarze przegrali wszystkie cztery mecze na początku sezonu nie zdobywając nawet gola, z kolei goście mają komplet zwycięstw jako jedyni w Serie A. Porażka Empoli z Romą 0:7 i wygrana Interu z Milanem 5:1 może świadczyć, że w niedzielę na Stadio Carlo Castellani zobaczymy grad goli. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Empoli – Inter, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu drużyn jest dość dobra. W zespole gospodarzy na uraz narzeka Caprile, a po stronie gości Calhanoglu i Cuadrado. Trudno powiedzieć, czy będą oni dostępni w niedzielnym meczu. Media przewidują jednak, że obaj szkoleniowcy mogą namieszać w swoich “jedenastkach”: w Empoli ze względu na wysoką porażkę z Romą, a w Interze z powodu występu w Lidze Mistrzów.

Empoli – Inter, ostatnie wyniki

Empoli zaliczyło beznadziejny start w nowej kampanii Serie A przegrywając wszystkie cztery mecze. Co więcej, drużyna nie zdobyła ani jednego gola, a straciła ich dwanaście, w tym aż siedem w poprzedniej kolejce z AS Romą. Inter z kolei jest liderem tabeli będąc jedyną drużyną z czterema zwycięstwami. Nerazzurri wygrywali kolejno z Monzą, Cagliari i Fiorentiną, a w poprzedniej serii gier rozbili Milan aż 5:1. W środku tygodnia zespół Inzaghiego zremisował 1:1 w wyjazdowym meczu z Realem Sociedad w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Empoli – Inter, historia

W poprzednim sezonie Empoli przegrało na własnym stadionie z Interem 0:3. Jednak na San Siro Nerazzurri dość sensacyjnie przegrali 0:1. Było to jednak jedyne zwycięstwo Empoli w ostatnich dziesięciu bezpośrednich rywalizacjach. Wszystkie pozostałe kończyły się wygranymi ekipy z Lombardii, choć jedno z nich w Pucharze Włoch rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce.

Empoli – Inter, kursy bukmacherskie

Empoli – Inter, kto wygra

Empoli – Inter, przewidywane składy

Empoli (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Empoli (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Paolo Zanetti Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Samuele Perisan

5 Alberto Grassi

7 Stiven Shpendi

8 Viktor Kovalenko

11 Emanuel Quartsin Gyasi

13 Liberato Cacace

14 Gabriele Guarino

20 Matteo Cancellieri

22 Filippo Ranocchia

23 Mattia Destro

24 Tyronne Ebuehi

30 Simone Bastoni

34 Ardian Ismajli

40 Lovro Stubljar Stefan de Vrij 6

Marko Arnautovic 8

Raffaele Di Gennaro 12

Davy Klaassen 14

Kristjan Asllani 21

Benjamin Pavard 28

Carlos Augusto 30

Yann Aurel Bisseck 31

Lucien Agoumé 42

Alexis Sanchez 70

Empoli - Inter, transmisja meczu

Pojedynek Empoli z Interem Mediolan będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

