Ekwador – Brazylia: typy, kursy, zapowiedź (27.01.2022)

Ekwador – Brazylia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata. W najciekawiej zapowiadającym się meczu 15. kolejki eliminacji do katarskiego mundialu w strefie południowoamerykańskiej, pewni awansu Canarinhos zmierzą się na wyjeździe z Ekwadorem. Gospodarze również są na dobrej drodze do występu w turnieju finałowym.



Ekwador el. MŚ 2022

27.01.2022 22:00 Estadio Rodrigo Paz Delgado

Brazylia

Ekwador – Brazylia, typy i przewidywania

Reprezentacja Ekwadoru po swojej stronie będzie miała atut własnego boiska, na którym doznała w tych eliminacjach tylko jednej porażki. Za gospodarzami nie przemawia jednak historia ostatnich pojedynków z Canarinhos, ze strony których nie będą mogli liczyć również na taryfę ulgową. W La Paz spodziewamy się ciekawego spotkania i na pewno nie stawiamy gospodarzy na straconej pozycji.

Więcej argumentów po swojej stronie mają goście, ale Ekwador z pewnością powalczy o sprawienie niespodzianki. Nie pokusimy się jednak w tym wypadku o wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale idziemy w innym kierunku. Gospodarze w ostatnim czasie regularnie zdobywali przynajmniej jednego gola w meczach rozgrywanych u siebie, dlatego też decydujemy się w przypadku tego meczu na BTTS. Nasz typ: obie strzelą – TAK

Ekwador – Brazylia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Brazylii, która pozostaje niepokonana w eliminacjach, już wcześniej zapewniła sobie awans na turniej finałowy, który w grudniu odbędzie się Katarze. Canarinhos wygrali 11 z 13 dotychczasowych spotkań, a w pozostałych dwóch podzielili się punktami z rywalami. Drużyna prowadzona przez Tite z pewnością jednak nie będzie stosowała taryfy ulgowej dla swoich najbliższych rywali.

Ekwador również jest na dobrej drodze do wywalczenia awansu. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając sześć punktów przewagi nad piątą obecnie reprezentacją Peru.

W swoich ostatnich eliminacyjnych spotkaniach, które rozegrane zostały w listopadzie ubiegłego roku, Brazylia pokonała 1:0 u siebie Kolumbię i bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Argentyną. Z kolei Ekwador odniósł dwa zwycięstwa – 1:0 u siebie z Wenezuelą i 2:0 na wyjeździe z Chile.

Ekwador – Brazylia, historia

W ubiegłym roku obie drużyny miały okazję mierzyć się dwukrotnie w ciągu trzech tygodni. W pierwszym spotkaniu w ramach eliminacji mistrzostw świata Brazylia wygrała 2:0. Obie drużyny spotkały się także w fazie grupowej Copa America. Wówczas mecz zakończył się remisem 1:1.

Brazylia nie przegrała z Ekwadorem żadnego z 11 ostatnich spotkań, a w tym czasie odniosła aż dziewięć zwycięstw. Canarinhos po raz ostatni schodzili z boiska pokonaniu przez swojego najbliższego rywala w… 2004 roku.

Ekwador – Brazylia, kursy bukmacherskie

Ekwador – Brazylia, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w La Paz, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 22:00, będzie dostępna na kanale TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Bartłomiej Rabij.

