Eintracht – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy w sobotni wieczór nie tylko będą chcieli potwierdzić, że kryzys mają już za sobą, ale także zrewanżować się rywalom za dwie ostatnie porażki.

Eintracht – Bayern, typy i przewidywania

Bayern w tym sezonie regularnie zaliczka wpadki, ale nie przeszkadza mu to w utrzymywaniu się na fotelu lidera. Przed sobotnim meczem we Frankfurcie Bawarczycy nadal mają sześć punktów przewagi nad Borussią Dortmund i będą starali się ją przynajmniej utrzymać. Potrzebują do tego zwycięstwa.

Eintracht wygrał dwa ostatnie bezpośrednie pojedynki z Bayernem, który teraz za wszelką cenę będzie chciał się zrewanżować. Goście z Monachium zrobią również wszystko, aby nie zawieść swoich fanów, którzy po niedawnych występach mieli sporo powodów do niepokoju. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki. Nasz typ: wygrana Bayernu

Eintracht – Bayern, ostatnie wyniki

Bayern w ostatnich tygodniach spisuje się ze zmiennym skutkiem. Przed tygodniem pewnie 4:1 pokonał przed własną publicznością Greuther Fuerth, ale nie można po tym meczu wyciągać zbyt daleko idących wniosków w kwestii formy drużyny Juliana Nagelsmanna. We wcześniejszych dwóch meczach, w których mistrzowie Niemiec najpierw przegrali 2:4 z VfL Bochum, a następnie zremisowali 1:1 z Red Bull Salzburg, zaprezentowali się z bardzo słabej strony. Sobotnie spotkanie z Eintrachtem powinno chociaż po części odpowiedzieć na pytanie, w jakiej formie jest bawarski gigant.

Eintracht ostatnich tygodni również nie może zaliczyć do udanych. Z sześciu ostatnich ligowych spotkań wygrał tylko jedno, a jednym podzielił się punktami z przeciwnikiem, a w pozostałych czterech musiał uznać ich wyższość. W ostatnich dwóch kolejkach drużyna z Frankfurtu uległa VfL Wolfsburg (0:2 u siebie) i FC Koeln (0:1 na wyjeździe).

Eintracht – Bayern, historia

Bayern w sobotni wieczór stanie przed trudnym zadaniem, bowiem Eintracht nie należy do grona zespołów, z którymi Bawarczykom gra się łatwo. Aby znaleźć potwierdzenie wystarczy spojrzeć na wyniki ostatnich dwóch pojedynków tych zespołów na boiskach Bundesligi. Oba zakończyły się wygranymi jedenastki z Frankfurtu.

W pierwszej konfrontacji w tym sezonie Eintracht wygrał na Allianz Arena 2:1. Gospodarze co prawda prowadzili po trafieniu Goretzki, ale goście najpierw doprowadzili do wyrównania po strzale Hintereggera, a siedem minut przed końcem meczu zwycięskiego gola dla nich zdobył Kostić.

Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern mimo ostatnich niepowodzeń w meczach z Eintrachtem uważany jest za zdecydowanego faworyta sobotniego spotkania. W STS stawiając na ten mecz możecie wykorzystać zakład bez ryzyka do 234 zł, który otrzymacie rejestrując konto i wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Eintracht – Bayern, transmisja meczu

W kwestii praw do transmisji meczów Bundeslidze w Polsce nic się nie zmieniło i należą one do platformy streamingowej Viaplay, które jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Aby mieć do niej dostęp należy również wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 zł.

Mecz można obejrzeć jednak zupełnie za darmo dzięki bukmacherowi STS. Ten transmisje z Bundesligi udostępnia wszystkim swoim klientom, którzy dokonają rejestracji konta podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem transmitowanego meczu zagrają dowolny zakład.

