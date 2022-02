PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Eintracht – Bayern: transmisja za darmo. Przed nami kolejny akt walki o mistrzostwo Niemiec. Kolejny krok w kierunku obrony tytułu we Frankfurcie będą starali się zrobić Bawarczycy. Przedstawiamy sposób, dzięki któremu obejrzymy ten mecz zupełnie za darmo. W tradycyjnej telewizji transmisja nie będzie bowiem dostępna.

Deutsche Bank Park 1. Bundesliga Eintracht Frankfurt Bayern Monachium 6.25 5.10 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 09:38 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium utrzymuje sześciopunktową przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, ale w stolicy Bawarii na pewno nie mogą jeszcze spać spokojnie. Drużynie Juliana Nagelsmanna przytrafia się w tym sezonie zbyt wiele niezrozumiałych potknięć, takich jak niedawna porażka z VfL Bochum, aby już teraz przesądzać o losach mistrzowskiego tytułu.

W sobotę Bayern czeka kolejne trudne zadanie. Tym razem w wyjazdowym meczu zagra z Eintrachtem Frankfurt, który co prawda nie jest w najwyższej formie (porażki w dwóch ostatnich ligowych meczach), ale w ostatnim czasie znalazł patent na swojego najbliższego rywala. Dwie ostatnie ligowe konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Bayernu.

Do sobotniego spotkania w roli faworyta przystąpi oczywiście Bayern, ale nie mamy wątpliwości, że czeka go trudna przeprawa. Sprawdź nasze typy na mecz Eintracht – Bayern.

Eintracht – Bayern, transmisja na żywo w TV

Od początku sezonu 2021/22 prawa do transmisji meczów Bundesligi należą do platformy streamingowej Viaplay, co oznacza, że transmisje nie są dostępne w tradycyjnej telewizji. Wykupienie dostępu do platformy wiąże się również z miesięcznym kosztem w wysokości 34 zł. Przedstawiamy jednak sposób, dzięki któremu możemy uniknąć ponoszenia kosztów i obejrzeć mecz Eintrachtu z Bayernem zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Transmisje ze wszystkich meczów Bundesligi na swojej stronie udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Aby mieć do nich dostęp wystarczy spełnić dwa warunki, w tym jeden podstawowym – być klientem bukmachera. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby odblokować sobie dostęp.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL W ciągu 24 godzin przed transmisją zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki lub kursu)

Eintracht – Bayern, transmisja online

Mecze Bundesligi są dostępne w tym sezonie tylko za pośrednictwem internetu. Jednym ze sposób na obejrzenie sobotniego spotkania jest wykupienie za 34 zł miesięcznego dostępu do platformy Viaplay, natomiast drugim skorzystanie w wyżej opisanego sposobu, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Jak już przeczytaliście wyżej mecz mecz za pośrednictwem platformy Viaplay będzie dostępny tylko za pośrednictwem internetu po wykupieniu kosztującego 34 zł miesięcznie dostępy. Wyżej przedstawiliśmy również inny sposób, który pozwala na oglądanie spotkania w Monachium za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie w roli faworyta stawiają Bayern, co nie może dziwić. Kursy nie wskazują jednak na to, aby byli w 100 procentach przekonani, że trzy punkty trafią na konto Bawarczyków.

