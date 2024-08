fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Drita Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2024 00:39 .

Drita – Legia, typy bukmacherskie

Legia Warszawa z zamiarem przypieczętowania swojego awansu do kolejnej fazy rozgrywek przystąpi do czwartkowej potyczki. Wojskowi ostatnio w PKO BP Ekstraklasie co prawda tylko podzielili się punktami. Niemniej zespół Goncalo Feio nie zaznał smaku porażki od 4 sierpnia, co może napawać optymizmem na przyszłość. Z kolei ekipa z Kosowa w trzech ostatnich potyczkach schodziła z placu gry na tarczy. W związku z tym warte przytoczenia jest to, że legioniści wygrali w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań. Można zatem rozważyć zwycięstwo 15-krotnych mistrzów Polski w czwartek. Mój typ: wygrana Legii.

Drita – Legia, ostatnie wyniki

Kosowski zespół w trakcie minionego weekendu nie rozegrał meczu ligowego, skupiając się na spotkaniu w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Tym samym Drita w ostatnich trzech spotkaniach zaliczyła porażki z Legią Warszawa (0:2) i Audą (0:1). Niemniej z drugim z wymienionych rywali zwyciężyła w rewanżu po dogrywce (3:1).

Tymczasem zespół Goncalo Feio konsekwentnie unika przekładania spotkań ligowych, więc rozegrał spotkanie ligowe ze Śląskiem Wrocław, dzieląc się punktami z zespołem Jacka Magiery (1:1). Wcześniej natomiast o ligowe punkty Wojskowi okazali się lepsi od Radomiaka (4:1). Jednocześnie aktualnie stołeczny zespół plasuje się na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Drita – Legia, sytuacja kadrowa

Gospodarze prawdopodobnie podejdą do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Trener Zekirija Ramadani może liczyć między innymi na Egzona Bejtulatiego, który jest uważany powszechnie za najcenniejszego gracza w zespole. Legia natomiast będzie musiała radzić sobie bez: Marco Burcha, Juergena Elitima czy Jeana-Pierre Nsame.

Drita – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że goście mają większe szanse na zwycięstwo. Typ na wygraną Legii kształtuje się na poziomie mniej więcej 1.66-1.72. Remis oszacowano na 3.65-3.85. Z kolei wariant na wygraną Drity wyceniono na 4.50-4.70. Przy okazji meczu Drita – Legia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Drita – Legia, typ kibiców

Kto awansuje? Drita 0% Legia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Drita

Legia

Drita – Legia, przewidywane składy

Polski zespół najpewniej wystąpi w czwartek w ustawieniu 3-5-2. Z kolei ekipa z Kosowa może chcieli powstrzymać środek pola rywali schematem opartym na grze z czwórką w obronie, szóstką w drugiej linii i tylko jednym napastnikiem.

Drita: Maloku – Bejtulai, Mesa, Zenunaj, Ovuoka, Broja, Be. Krasniqi, Selmani, Dabiqaj, Ajzeraj, Krasniqi

Legia: Tobiasz – Augustyniak, Pankov, Sergio Barcia, Wszołek, Kapustka, Goncalves, Luquinhas, Vinagre, Alfarela, Kramer.

Drita – Legia, transmisja meczu

Czwartkową batalię będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie będzie emitowane na antenie TVP Sport od godziny 20:00. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Ponadto rywalizacja będzie dostępna online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.