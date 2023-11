fot. Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia – Śląsk Wrocław, typy na mecz i przewidywania

Cracovia to ekipa, która miała w tym sezonie w teorii walczyć o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie. Śląsk Wrocław natomiast celował przede wszystkim w szybkie utrzymanie. Rzeczywistość jest natomiast taka, że na dzisiaj krakowianie koncentrują się na utrzymaniu w elicie. Z kolei Wojskowi walczą o to, aby zostać najlepszą drużyną w kraju. W ostatnim czasie drużyna Jacka Magiery notuje genialną passę meczów bez porażki, trwającą od 20 sierpnia. Nie spodziewamy się, aby uległo to zmianie w piątkowy wieczór. Typ: wygrana Śląska.

Cracovia – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W obu zespołach zabraknie kilku zawodników. Cracovia musi radzić sobie bez Kamila Glika, Pawła Jaroszyńskiego, Davida Jablonsky’ego oraz Mathiasa Rasmussena. Z kolei Śląsk będzie osłabiony brakiem takich graczy jak: Mateusz Górski czy Konrad Poprawa.

Cracovia – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Zespół Jacka Zielińskiego ostatnio musiał uznać wyższość Górnika Zabrze (0:1). Cracovia ogólnie jest bez wygranej od czterech spotkań. W tym czasie przegrała dwukrotnie i dwa razy zremisowała.

Drużyna z Wrocławia pokonała natomiast w poprzedniej kolejce Łódzki KS (1:2). Śląsk ogólnie w jedenastu ostatnich meczach ligowych zaliczył dziewięć zwycięstw i dwa remisy.

Cracovia – Śląsk Wrocław, historia

W poprzedniej kampanii obie ekipy grały ze sobą dwukrotnie i za każdym razem miał miejsce remis 1:1). W sześciu ostatnich spotkaniach z udziałem Cracovii i Śląska na stadionie przy ulicy Kałuży cztery razy drużyny dzieliły się punktami w ligowych starciach, raz wygrali krakowianie i jedno zwycięstwo zaliczyli zawodnicy drużyny z Wrocławia.

Cracovia – Śląsk Wrocław, kursy

Cracovia – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Uwaga wszystkich postronnych obserwatorów może być kolejny raz zwrócona na Erika Exposito, który w tym sezonie błyszczy skutecznością. U gospodarzy o gole ma zadbać Benjamin Kallman.

Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 10 Michal Rakoczy 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 72 Bartlomiej Kolec 73 Patryk Zaucha 3 Cameron Borthwick-Jackson 4 Lukasz Bejger 6 Szymon Lewkot 7 Kenneth Zohore 16 Peter Pokorny 16 Peter Pokorny 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 24 Piotr Samiec-Talar 26 Burak Ince 30 Bartosz Glogowski 35 Kacper Trelowski Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 10 Michal Rakoczy 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 72 Bartlomiej Kolec 73 Patryk Zaucha 3 Cameron Borthwick-Jackson 4 Lukasz Bejger 6 Szymon Lewkot 7 Kenneth Zohore 16 Peter Pokorny 16 Peter Pokorny 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 24 Piotr Samiec-Talar 26 Burak Ince 30 Bartosz Glogowski 35 Kacper Trelowski

Cracovia – Śląsk Wrocław, kto wygra

Cracovia – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Mecz Cracovia – Śląsk będzie transmitowany przez stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

