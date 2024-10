Cracovia – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Pasy wywiążą się z roli faworyta? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 14:45.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Cracovia Motor Lublin

Cracovia – Motor Lublin, typy i przewidywania

Przed nami 13. kolejka PKO BP Ekstraklasy, a w niej stracie Cracovii z Motorem Lublin. Beniaminek nie prezentuje się źle w trakcie aktualnego sezonu, ale drużyna z Krakowa wygląda jeszcze lepiej. Przed tą serią gier zespół Pasów zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli, a ekipa Motorowców jest na 11. pozycji w stawce. Dlatego zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 14:45.

Zaglądając w statystyki – w 9 z ostatnich 15 meczów, w których grała Cracovia, obie drużyny strzeliły gola. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Cracovia – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów nie jest najgorsza, aczkolwiek Cracovia ma trochę większe problemy. W ekipie gospodarzy pauzować będą Kamil Glik, Michał Rakoczy oraz Kacper Śmiglewski, a drużyna gości zagra bez Kamila Kruka.

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kacper Smiglewski Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kamil Kruk Kontuzja kolana Niepewny

Cracovia – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Podopieczni Dawida Kroczka przegrali 0:2 z Lechem Poznań w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, a wcześniej pokonali Śląsk Wrocław 4:2. W tym czasie ekipa prowadzona przez Mateusza Stolarskiego uległa na ligowym podwórku Widzewowi Łódź (3:4), ale za to niespodziewanie ograła wspomnianego wyżej Lecha Poznań (2:1).

Cracovia – Motor Lublin, historia

W całej historii Cracovia zmierzyła się z Motorem Lublin szesnaście razy. Drużyna Pasów zaliczyła osiem zwycięstw, zespół Motorowców cieszył się z triumfu w pięciu meczach, a oprócz tego padły trzy remisy. Obie ekipy po raz ostatni stanęły naprzeciwko siebie w 2003 roku i wówczas Cracovia wygrała 2:0 z Motorem Lublin.

Cracovia – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy zachwycają podczas obecnego sezonu. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 4.00. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.80. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Cracovia – Motor Lublin, przewidywane składy

Cracovia Dawid Kroczek Motor Lublin Mateusz Stolarski Cracovia Dawid Kroczek 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 3 Andreas Skovgaard 6 Amir Al-Ammari 8 Jani Atanasov 16 Bartosz Biedrzycki 17 Mateusz Bochnak 66 Oskar Wojcik 72 Oskar Lachowicz 77 Patryk Janasik 92 Jakub Burek 9 Kacper Welniak 11 Kaan Caliskaner 17 Filip Wojcik 19 Bradly van Hoeven 24 Filip Luberecki 30 Mbaye Ndiaye 37 Mathieu Scalet 39 Marek Bartos 40 Ivan Brkic 51 Igor Bartnik 55 Marcel Gasior

Cracovia – Motor Lublin, kto wygra?

Cracovia – Motor Lublin, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Cracovią a Motorem Lublin oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kodowanym kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać również za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Warto dodać, że równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 14:45. Na sędziego głównego wyznaczono Marcina Kochanka.

