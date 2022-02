Cracovia – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Cracovia – Lech Poznań to ostatni niedzielny mecz w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy. Podopieczni Macieja Skorży podejdą do tego starcia jako lider rozgrywek. Ekipa Jacka Zielińskiego ma natomiast nadzieje, że dobra postawa w spotkaniach kontrolnych będzie miała przełożenie na mecze ligowe. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Cracovia PKO Ekstraklasa



06/02/2022

17:30 Stadion Cracovii



Lech Poznań

Cracovia – Lech Poznań, typy i przewidywania

14 punktów dzieli obie ekipy w ligowej klasyfikacji, co może sugerować, że faworyt w tym starciu jest znany. Ekipa z Krakowa ma jednak nadzieję, że wykorzysta atut własnego. Tym bardziej że w ostatnich starciach między obiema ekipami na stadionie przy Kałuży krakowianie nie prezentowali się źle. Mimo wszystko typujemy w niedzielnym boju wygraną Lecha. Nasz typ: wygrana Lecha.

Cracovia – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Cracovia w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych zaliczyła trzy zwycięstwa i dwie porażki. Z placu gry na tarczy piłkarze Pasów schodzili po starciach z Wisłą Płock (1:2) i Górnikiem Łęczna (0:2).

W roli gospodarza krakowianie w trzech ostatnich spotkaniach przegrali tylko raz, odnosząc też dwa zwycięstwa. Tymczasem tuż wznowieniem rundy wiosennej w meczach kontrolnych Cracovia pokonała Spartaka Subotikę (2:1) oraz Robotnickiego (1:0).

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Lech w grudniu minionego roku przegrał tylko Radomiakiem (1:2). W pokonanym polu pozostawił z kolei Górnik Zabrze (2:1), czy Zagłębie Lubin (3:2). Kolejorz na obiekcie swoich ligowych rywali przegrał tylko raz w pięciu ostatnich meczach.

W trakcie okresu przygotowawczego ekipa Macieja Skorży zremisowała z Miedzią Legnica (0:0), Mura (1:4), Dinamo (2:1).

Cracovia – Lech Poznań, historia

Obie drużyny po raz ostatni grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Górą był wówczas Lech, wygrywając 2:0. Ogólnie w czterech ostatnich bojach między obiema ekipami dwa razy wygrał Lech, raz górą była Cracovia i jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Cracovia – Lech Poznań, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jacka Zielińskiego w Fuksiarz zakłady bukmacherskie wynosi 4,40.

Cracovia – Lech Poznań, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Cracovia – Lech transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

