Club Brugge – PAOK: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2024) Źródło: Goal.pl Sebastian Janus Club Brugge - PAOK, typy na ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. W czwartek Belgowie zagrają przed własną publicznością z Grekami. Ten dwumecz zadecyduje o awansie do półfinału europejskich rozgrywek. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Club's Antonio Nusa and Club's Michal Skoras pictured during a soccer match between Club Brugge KV and RSC Anderlecht, Sunday 07 April 2024 in Brugge, on day 2 (out of 10) of the Champions' Play-offs of the 2023-2024 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY/Belga/Sipa USA) 2024.04.07 Brugge Pilka Nozna Liga belgijska Club Brugge KV - RSC Anderlecht Foto Belga/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: