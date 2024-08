fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Chrobry – Polonia Warszawa, typy bukmacherskie

Obie ekipy są na dzisiaj sąsiadami w ligowej tabeli. Chrobry Głogów ma na swoim koncie pięć punktów, co jest następstwem jednego zwycięstwa i dwóch remisów. Z kolei Polonia Warszawa to drużyna, która jest jednym z większych rozczarowań startu sezonu Betclic 1. Ligi. Pięć porażek na koncie mają już Czarne Koszulce, co zmusiło władze klubu do reakcji. Tym samym nowym szkoleniowcem stołecznej ekipy został Mariusz Pawlak. Drużyna z Warszawy zaliczyła dziewięć porażek w ostatnich 15 spotkaniach. W każdym razie można zaryzykować, że w piątkowy zadziała efekt nowej miotły. Mój typ: wygrana Polonii.

Chrobry – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Zespół Piotra Plewni przystąpi do piątkowej potyczki, chcąc się obudzić po sześciu spotkaniach bez wygranej. W nich Polonia zanotowała cztery porażki i dwa remisy. Ostatnio musiała uznać wyższość: ŁKS-owi (0:3) i Stali Rzeszów (1:3).

Czarne Koszulą zaczną natomiast w piątkowy wieczór nowy rozdział w historii klubu. Mariusz Pawlak powalczy o pierwsze zwycięstwo w nowym miejsce pracy. Stołeczna drużyna przystąpi do rywalizacji, mając za sobą wygraną z Wartą Poznań (2:0). Tym samym warszawianie przerwali serię czterech z rzędu porażek.

Chrobry – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy mają twardy orzech do zgryzienia z piątkowym starciem. Typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów kształtuje się w wysokości 2.50. Remis oszacowano na 3.30. Z kolei wariant na ewentualną wygraną Polonii wyceniono na 2.60. Przy okazji rywalizacji Chrobry – Polonia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Chrobry Głogów Polonia Warszawa 2.50 3.30 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2024 12:50 .

Chrobry – Polonia Warszawa, typ kibiców

Chrobry – Polonia Warszawa, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do piątkowej potyczki najpewniej w optymalnym zestawieniu, mogąc liczyć na między innymi takich graczy jak: Mikołaj Lebedyński czy Szymon Bartlewicz i Patryk Szwedzik. U gości z powodu zawieszenia nie będą mogli z kolei wystąpić: Erion Hoxhallari i Łukasz Zjawiński.

Chrobry: Wróblewski – Marcinkowski, Bougaidis, Szarek, Hanc, Mandrysz, Tabiś, Kuzdra, Ozimek, Bartlewicz, Lebedyński.

Polonia: Kuchta – Szur, Cisse, Grudniewski, Zawistowski, Wojciechowski, Poczobut, Arruabarrena, Vega, Durmus, Kobusiński.

Chrobry – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Piątkowe starcie Chrobry Głogów – Polonia Warszawa nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie do obejrzenia tylko online, dzięki stronie TVPSport.pl lub aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. W internecie rywalizację można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

