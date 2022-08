Chrobry Głogów – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Antonio Ruiz Lopez Pirulo

Chrobry Głogów – ŁKS to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi. Obie ekipy przystąpią do potyczki po wygranych bojach przed tygodniem. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Chrobry Głogów ŁKS Łódź 2.47 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 13:42 .

Chrobry Głogów – ŁKS, typy na mecz i przewidywania

Dwa punkty dzielą w ligowej tabeli obie ekipy. Chrobry Głogów jak na razie może pochwalić się wygraną z Chojniczanką Chojnice (2:0). Kłopotem Pomarańczowych, biorąc pod uwagę ostatnie spotkania, jest jednak gra na swoim stadionie. W sześciu ostatnich potyczkach ligowych Chrobry wygrał tylko raz, gdy w pokonanym polu pozostawił Zagłębie Sosnowiec (4:0). ŁKS natomiast nieźle czuje się na obiektach rywali, co potwierdza bilans ostatnich ośmiu meczów wyjazdowych, w których łodzianie przegrali tylko dwa razy. W tej kampanii ŁKS na wyjeździe zdobył jak na razie jedną bramkę, a team Marka Gołębiewskiego żadnej, więc spodziewamy się trafień z obu stron w sobotnim spotkaniu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Chrobry Głogów – ŁKS, sytuacja kadrowa

Kazimierz Moskal nie będzie mógł skorzystać praktycznie tylko z usług Adama Marciniaka. W kontekście gospodarzy nie mamy informacji, aby były jakieś poważniejsze osłabienia w tym zespole. W związku z tym ogólnie można się spodziewać mocnych składów drużyn po obu stronach.

Chrobry Głogów – ŁKS, ostatnie wyniki

Chrobry w tym sezonie tylko raz na razie grał na swoim stadionie. Nie wspomina jednak tego meczu dobrze, bo przegrał z Ruchem Chorzów (0:2). Niemniej do sobotniej potyczki Pomarańczowi przystąpią, bo cennej wiktorii w Chojnicach nad miejscową Chojniczanką (2:0).

ŁKS natomiast z jedynego wyjazdowego spotkania w tej kampanii przywiózł do Łodzi trzy oczka, pokonując w meczu przyjaźni kibiców GKS Tychy (1:0). Podopieczni Kazimierza Moskala opromienieni wygraną nad zespołem Dominika Nowaka wygrali też ze SKRĄ Częstochowa, więc liczą w sobotnim boju na trzecie z rzędu zwycięstwo.

Chrobry Głogów – ŁKS, historia

W ostatnim czasie w bezpośrednich konfrontacjach z udziałem obu teamów częściej wygrywał Chrobry. Ekipa z Głogowa była górą w każdym z trzech ostatnich bojów z ŁKS-em. Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą w kwietniu tego roku, gdy Pomarańczowi wygrali 1:0 po trafieniu Jaka Kolenca.

Chrobry Głogów – ŁKS, kursy

Sobotnie spotkanie jest jednym z tych, w którym trudno wskazać faworyta. Według forBET zakłady bukmacherskie kurs na triumf łodzian wynosi 2,44. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 1200 zł.

Chrobry Głogów – ŁKS, przewidywane składy

Chrobry: Dybowski – Kuzdra, Praznovsky, Bougaidis, Bogusz, Bochniak, Kolenc, Mandrysz, Steblecki, Hanc, Wolsztyński

ŁKS: Arndt – Szeliga, Nacho, Dąbrowski, Wszołek, Kowalczyk, Trąbka, Kort, Biel, Pirulo, Balongo.

Chrobry Głogów – ŁKS, transmisja meczu

Starcia Chrobry – ŁKS nie będzie można zobaczyć w żadnej polskiej telewizji. Niemniej spotkanie będzie do obejrzenia online, za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Jednocześnie zakłady bukmacherskie Fuksiarz przygotowały promocję, dzięki której można korzystać z pakietu sportowego w tej usłudze przez 30 dni za darmo. Co należy zrobić, aby opcja była aktywowana? O tym poniżej.

