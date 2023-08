fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa

Chrobry – Polonia, typy i przewidywania

Na starcie sezonu 2023/2024 Chrobry Głogów jest zdecydowanie najsłabszą drużyną w całej pierwszej lidze. Po trzeciej kolejce zwolniono Marka Gołębiewskiego, a w najbliższą sobotę po raz pierwszy na ławce trenerskiej zasiądzie zastępujący go Piotr Plewnia. Polonia Warszawa od pierwszych spotkań zapewnia natomiast ogromne emocje. Strzela dużo goli, a jeszcze więcej traci, co sprawia, że mecze z udziałem beniaminka ogląda się z olbrzymim zaciekawieniem. Ma on na swoim koncie trzy punkty, co kibice traktują jako lekki zawód.

Mając na uwadze fatalną grę w defensywie Chrobrego, a także bezpośrednią taktykę Polonii, można spodziewać się w sobotę intensywnego strzelania. Nasz typ – powyżej 3,5 gola.

Chrobry – Polonia, ostatnie wyniki

Chrobry Głogów ma na swoim koncie cztery kolejne porażki. W miniony weekend przegrał na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 1-3. Wcześniej uległ także Termalice (0-5), GKS-owi Katowice (1-3) oraz Lechii Gdańsk (2-4).

Polonia Warszawa w poprzedniej kolejce po zaciętym boju uległa Miedzi Legnica 3-4. Tydzień wcześniej zanotowała swoje pierwsze zwycięstwo w pierwszej lidze, ogrywając na wyjeździe Arkę Gdynia 3-2.

Chrobry – Polonia, historia

Nie odnotowano bezpośrednich starć między tymi ekipami.

Chrobry – Polonia, kursy bukmacherskie

Za delikatnego faworyta tego meczu uznawani są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Chrobrego Głogów waha się między 2.50 a 2.55. W przypadku ewentualnej wygranej Polonii Warszawa jest to nawet 2.75.

Chrobry – Polonia, przewidywane składy

Chrobry: Węglarz, Zarowny, Bougaidis, Michalec, Kuzdra, Mandrysz, Mucha, Bartlewicz, Tupaj, Machaj, Lebedyński

Polonia: Kuchta, Kowalski-Habarek, Grudniewski, Kołodziejski, Fadecki, Marciniec, Piątek, Biedrzycki, Michalski, Bajdur, Kobusiński

Chrobry – Polonia, kto wygra?

Chrobry – Polonia, transmisja meczu

Sobotni mecz 5. kolejki I Ligi pomiędzy Chrobrym Głogów a Polonią Warszawa rozpocznie się o godzinie 20. Transmisja nie będzie dostępna w polskiej telewizji. Spotkanie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

