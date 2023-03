fot. PressFocus Na zdjęciu: Chojniczanka Chojnice - Ruch Chorzów

1. liga Chojniczanka Ruch Chorzów 3.60 3.50 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2023 16:32 .

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Zupełnie inne cele na trwający sezon mają obie ekipy. Ruch Chorzów liczy się wciąż w grze o wywalczenie awansu do Ekstraklasy. Z kolei Chojniczanka Chojnice jest zaangażowana w walkę o utrzymanie ligowego bytu.

W poprzedniej kolejce chorzowianie podzielili się punktami z Górnikiem Łęczna (1:1). Punkt Ruchowi uratował Szymon Kobusiński. Drużyna z Chojnic natomiast musiała uznać wyższość Stali Rzeszów (1:2). Biorąc pod uwagę ostatnie spotkania między obiema drużynami, to spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Zespół Krzysztofa Brede w tej kampanii na swoim stadionie wywalczył 15 punktów. To efekt czterech zwycięstw i trzech remisów. Ponadto cztery razy Chojniczanka schodziła z placu gry na tarczy.

W czterech ostatnich meczach u siebie chojniczanie wygrali tylko raz, notując również remis i dwie porażki. Z placu gry na tarczy Chojniczanka schodziła po starciach z Odra Opole (1:2) i Resovią (1:2).

14-krotny mistrz Polski na wyjazdach w tym sezonie przegrał tylko raz. ŁKS-owi udało się pokonać Ruch. W każdym razie Niebiescy na obiektach swoich przeciwników wygrali tylko cztery razy, notując również aż sześć remisów.

Ostatnie zwycięstwo na wyjeździe chorzowianie zaliczyli 17 lutego w Niepołomicach, gdzie pokonali miejscową Puszczę. Zwycięstwo Niebieskim zapewnił Łukasz Janosza, który zdobył bramkę w ostatnich fragmentach rywalizacji.

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, historia

W pierwszym starciu między oboma zespołami w tym sezonie miał miejsce remis (1:1). Ruch jednak po zakończeniu spotkania był bardzo rozczarowany stratą dwóch oczek, bo był przez większość czasu gry zespołem lepszy, Dał sobie jednak strzelić gola w doliczonym czasie rywalizacji.

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Krzysztofa Brede w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, przewidywane składy

U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić tylko Bartłomiej Kalinkowski, który musi pauzować za kartki. Tymczasem w drużynie z Cichej najpewniej wszyscy gracze będą do dyspozycji trenera Jarosława Skrobacza. Niewykluczone, że do pierwszego składu 14-krotnych mistrzów Polski wskoczy Szymon Kobusiński. Zawodnik w dwóch ostatnich meczach zdobył dwie bramki.

Chojniczanka: Kuchta – Szymusik, Grolik, Buchał, Mikołajczak, Ryczkowski, van Huffel, Czajkowski, Karbowy, Szelągowski, Skrzypczak

Ruch: Bielecki – Baranowski, Kasolik, Szur, Michalski, Sikora, Swędrowski, Wójtowicz, Kobusiński, Szczepan.

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Chojniczanki 0% Wygraną Ruchu 50% Remisem 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Chojniczanki

Wygraną Ruchu

Remisem

Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Chojniczanka Chojnice – Ruch Chorzów będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisja ze spotkanie będzie emitowana na antenie Polsat Sport Extra od godziny 20:30. Rywalizację można również obejrzeć za pośrednictwem internetu na platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.