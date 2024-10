Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – Newcastle United, typy i przewidywania

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie Chelsea z Newcastle United w ramach 9. kolejki Premier League. Oba zespoły dzielą tylko 2 punkty, a jeśli Sroki pokonają Niebieskich, to wyprzedzą ich ligowej tabeli. Drużyna z Londynu chce podnieść się po porażce z Liverpoolem, natomiast ekipa z St James’ Park liczy na rehabilitację po ostatniej wpadce w pojedynku z Brighton & Hove Albion. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższą niedzielę, 27 października. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 15:00.

Londyńczycy wyglądają lepiej od Newcastle United w obecnym sezonie. Stawiam więc na triumf podopiecznych Enzo Mareski. Mój typ: zwycięstwo Chelsea.

Chelsea – Newcastle United, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Omariego Kellymana, a występ Bena Chilwella jest niepewny. Jeśli chodzi o drużynę gości, to ich sytuacja kadrowa jest dużo gorsza. Na boisku nie należy się spodziewać Svena Botmana, Jamaala Lascellesa, Calluma Wilsona, Matthew Targetta, Keriana Trippiera, Lewisa Mileya oraz Martina Dubravki.

Kontuzje Chelsea Zawodnik Powrót Armando Broja Uraz ścięgna Achillesa Koniec listopada 2024 Ben Chilwell Choroba Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Newcastle Zawodnik Powrót Sven Botman Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Jamaal Lascelles Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Callum Wilson Kontuzja pleców Koniec listopada 2024 Matthew Targett Choroba Niepewny Kieran Trippier Stłuczenie Początek listopada 2024 Martin Dubravka Kontuzja kolana Niepewny

Chelsea – Newcastle United, ostatnie wyniki

Chelsea wygrała 4:1 z Panathinaikosem Ateny w meczu 2. kolejki Ligi Konferencji, a wcześniej przegrała 1:2 z Liverpoolem w spotkaniu 8. serii gier Premier League. W tym czasie Newcastle United rywalizowało tylko na ligowym podwórku – uległo Brighton & Hove Albion (0:1) oraz bezbramkowo zremisowało z Evertonem.

Chelsea – Newcastle United, historia

Ostatnie starcia Chelsea z Newcastle United były bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi drużynami, to odnotujemy dwie wygrane Niebieskich, jedno zwycięstwo Srok oraz dwa remisy.

Chelsea – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Newcastle United to mniej więcej 4.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.20. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Chelsea – Newcastle United, przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca Newcastle Eddie Howe Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi 2 Axel Disasi 4 Tosin Adarabioyo 7 Pedro Neto 8 Enzo Fernández 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 27 Malo Gusto 40 Renato Veiga 11 Harvey Barnes 17 Emil Krafth 18 William Osula 19 Odisseas Vlachodimos 24 Miguel Almirón 25 Lloyd Kelly 28 Joseph Willock 36 Sean Longstaff 67 Lewis Miley

Chelsea – Newcastle United, kto wygra?

Chelsea – Newcastle United, transmisja meczu

Starcie między Chelsea a Newcastle United w ramach 9. kolejki Premier League będzie dostępne tylko w internecie. To spotkanie możesz obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay. Zawody skomentują Andrzej Twarowski oraz Michał Gutka. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższą niedzielę, 27 października o godzinie 15:00.

