Chelsea – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2024)

Chelsea - Brighton & Hove Albion: typy i kursy na mecz w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League. "The Blues" w najbliższym spotkaniu stoczą bój z zespołem Fabiana Hurzelera. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w sobotę (28 września) o godzinie 16:00.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Sanchez

Chelsea Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 21:21 .

Chelsea – Brighton, typy bukmacherskie

Już w najbliższą sobotę dojdzie do ciekawego starcia w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League. Przed własną publicznością Chelsea zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Obie drużyny prezentują się na początku sezonu bardzo dobrze, przez co zajmują czołowe lokaty w lidze. “The Blues” znajdują się na pozycji numer 5, natomiast zespół Fabiana Hurzelera o dwie pozycje niżej. Nadchodząca rywalizacja na Stamford Bridge zapowiada się zatem ekscytująco. Ja uważam, że ostatecznie triumf wpadnie do rąk drużyny Enzo Mareski. Mój typ: wygrana Chelsea

STS 1.72 wygrana Chelsea Zagraj!

Chelsea – Brighton, ostatnie wyniki

Chelsea notuje przyzwoity start nowego sezonu. Podopieczni Enzo Mareski natomiast w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Bournemouth, 3:0 z West Hamem i 5:0 z Barrow w Pucharze Ligi Angielskiej), zaliczyli jeden remis (1:1 z Crystal Palace) oraz ponieśli jedną porażkę (1:2 z Servette w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy).

Brighton & Hove Albion natomiast w ostatnich pięciu meczach nie zaznał smaku porażki. “Mewy” w tym czasie zdołał dwukrotnie wygrać (4:0 z Crawley i 3:2 z Wolves w obu starciach w Pucharze Ligi Angielskiej), a także trzy razy zremisować (1:1 z Arsenalem, 0:0 z Ipswich oraz 2:2 z Nottingham).

Chelsea – Brighton, historia

W ubiegłym sezonie doszło do trzech starć Chelsea z Brighton & Hove Albion. Wszystko spotkania zakończyły się triumfami “The Blues”. W Pucharze Ligi Angielskiej wynikiem 1:0, jesienią w lidze rezultatem 3:2 i wiosną 2:1.

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Blues”, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.67 – 1.72. W przypadku zwycięstwa Brighton sięgają one natomiast nawet 4.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się rywalizacja? wygraną Chelsea 0% remisem 0% wygraną Brighton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Chelsea

remisem

wygraną Brighton

Chelsea – Brighton, przewidywane składy

Chelsea przystąpi do sobotniego meczu bez kontuzjowanego Reece’a Jamesa. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Romeo Lavii. W zespole Brighton zabraknie m.in. Jamesa Milnera czy też Matta O’Rileya.

Chelsea Enzo Maresca Brighton Fabian Hürzeler Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Fabian Hürzeler Rezerwowi 2 Axel Disasi 5 Benoît Badiashile 7 Pedro Neto 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 22 Kiernan Dewsbury-Hall 40 Renato Veiga 3 Igor 4 Adam Webster 10 Julio Enciso 17 Yankuba Minteh 23 Jason Steele 24 Ferdi Kadioglu 27 Mats Wieffer 28 Evan Ferguson

Chelsea – Brighton, transmisja

Spotkanie Chelsea – Brighton odbędzie się już w sobotę, 28 września, o godzinie 16:00 na obiekcie Stamford Bridge. Rywalizację będziesz mógł obejrzeć za pośrednictwem platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.