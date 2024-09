PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel mógł zostać trenerem Manchesteru United

Thomas Tuchel wraz z końcem sezonu 2023/24 przestał pełnić funkcję trenera Bayernu Monachium. Bawarczycy zdecydowali się rozstać z niemieckim szkoleniowcem po bardzo słabym sezonie, w którym klub został zepchnięty z tronu Bundesligi. Od razu w mediach zaczęły pojawiać się plotki dotyczące przyszłości 51-latka. Trener najczęściej był łączony z przenosinami do Manchesteru United.

Na początku czerwca doszło nawet do spotkania Thomasa Tuchela z sir Jimem Ratcliffem, współwłaścicielem angielskiego klubu. Miliarder przedstawił Niemcowi plan na odbudowę „Czerwonych Diabłów”. 51-latek jednak nie zdecydował się na pracę na Old Trafford. Z informacji przekazanych przez „Bild” dowiedzieliśmy się, że szkoleniowcowi nie podobała się polityka transferowa zespołu.

Thomas Tuchel w przeszłości ścierał się ze swoimi byłymi klubami w kwestii transferów. Tak było w Borussii Dortmund, Chelsea, a także Paris Saint-Germain. Manchester United poczynił zmiany przed sezonem w kwestii wzmocnień, ale nawet to nie przekonało Niemca do pracy na Old Trafford.

Warto zaznaczyć, że „Czerwone Diabły” znów latem wydały sporą sumę na transfery. Kwota bowiem przekracza aż 200 milionów euro. Do zespołu Manchester United przed sezonem trafili Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt oraz Manuel Ugarte.

