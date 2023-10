Chelsea – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2023)

Chelsea - Brentford: typy, kursy i zapowiedź na spotkanie 10. kolejki angielskiej Premier League. The Blues są wyraźnym faworytem tego meczu i nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 22:35 .

Chelsea – Brentford: typy i przewidywania

Chelsea w ostatnim czasie zanotowała zwyżkę formy i tylko brak koncentracji pozbawił The Blues zwycięstwa nad Arsenalem. Wydaje się, że z niżej notowanym Brentford drużyna Mauricio Pochettino powinna sięgnąć po pewne trzy punkty. Moim zdaniem obstawienie wygranej gospodarzy jest naprawdę ciekawą opcją.

Chelsea – Brentford: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Chelsea:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marcus Bettinelli Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Carney Chukwuemeka knee-surgery knee-surgery Powrót: Nieznany knee-surgery Nieznany Roméo Lavia Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz kostki Początek grudnia 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Armando Broja Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Malang Sarr Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 8 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 8 meczach

Sytuacja kadrowa Brentford:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Joshua Da Silva Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Shandon Baptiste Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Mikkel Damsgaard Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Początek listopada 2023 Uraz pachwiny Początek listopada 2023 Rico Henry Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek czerwca 2024 Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Kevin Schade Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz biodra Koniec grudnia 2023 Keane Lewis-Potter Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja łydki Początek listopada 2023 Ivan Toney Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 29 meczach Powody zawieszenia Po 29 meczach

Chelsea - Brentford: ostatnie wyniki

Chelsea nie przegrała od czterech meczów, notując wygrane 1:0 z Brighton, 2:0 z Fulham, 4:1 z Burnley, a także remis 2:2 z Arsenalem.

Brentford radzi sobie przeciętnie w ostatnim czasie. Zwycięstwo z Burnley 3:0 w poprzedniej kolejce przerwało serię sześciu meczów bez wygranej The Bees.

Chelsea - Brentford: historia

W bezpośrednich meczach trudno dopatrzeć się przewagi którejś z drużyn. W pięciu poprzednich spotkaniach Chelsea i Brentford odniosły po dwie wygrane, zaś raz pojedynek zakończył się remisem 0:0.

Chelsea - Brentford: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Chelsea. Kurs na wygraną The Blues oscyluje w granicach 1.61. Natomiast na zwycięstwo Brentford współczynnik osiąga wartość około 4.95. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea - Brentford: przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 2 Axel Disasi 4 Benoît Badiashile 11 Noni Madueke 15 Nicolas Jackson 16 Lesley Ugochukwu 24 Reece James 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington Zanka 13 Saman Ghoddos 14 Frank Onyeka 15 Ben Mee 16 Thomas Strakosha 21 Mads Roerslev Rasmussen 30 Yegor Yarmolyuk 33 Ji-soo Kim 36 Michael Olakigbe 37

Chelsea - Brentford: kto wygra?

Chelsea - Brentford: transmisja meczu

Początek meczu Chelsea - Brentford zaplanowano na sobotę (28 października) o godzinie 13:30. Transmisję tego spotkania można obejrzeć tylko w Internecie na platformie streamingowej Viaplay.

