fot. Davide Elias / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 18:51 .

Chelsea – Aston Villa: typy bukmacherskie

Chelsea do niedzielnej batalii podejdzie do spotkania jako zespół niepokonany w pięciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Do najbliższej rywalizacji The Blues podejdą po wygranej nad Heidenheim (2:0) w Lidze Konferencji. Mimo że londyńczycy zagrali w tym starciu w eksperymentalnym zestawieniu. Chelsea ogólnie w tej kampanii zaliczyła tylko dwie porażki, gdy uległa kolejno Manchesterowi City (0:2) oraz Liverpoolowi (1:2). Tylko raz w tej kampanii ligi angielskiej The Blues przegrali u siebie. Aston Villa jest natomiast zespołem, znajdującym się w pewnym kryzysie. The Villans są bez porażki od siedmiu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Interesujące przed starciem to, że londyńska ekipa wygrała w 10 z ostatnich 15 spotkań. To daje do myślenia przy analizie wskazania faworyta potyczki. Mój typ: Chelsea wygra.

Chelsea – Aston Villa: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie zespół Enzo Mareski błyszczy nie tylko w lidze angielskiej, ale też na europejskiej scenie. Chelsea jest bez porażki od pięciu meczów. The Blues pokonali między innymi Noah (8:0). Z kolei ostatnio londyński zespół okazał się lepszy od Leicester City (2:1) czy Heidenheim (2:0). W roli gospodarza ekipa ze Stamford Bridge jest bez porażki od dziewięciu meczów.

Tymczasem zespół z Villa Park ma na swoim koncie dwa z rzędu remisy. Aston Villa zremisowało w środku tygodnia z Juventusem (0:0), a wcześniej z Crystal Palace (2:2). Drużyna z Villa Park jest ogólnie od siedmiu meczów bez przegranej. W tych starciach cztery razy schodziła z placu gry na tarczy i trzy razy zremisowała. Ostatnie zwycięstwo Aston Villa zaliczyła 22 października, gdy pokonała Bolognia (2:0).

Chelsea – Aston Villa: historia

Po raz ostatni oba zespoły miały okazję rywalizować ze sobą w kwietniu. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach Aston Villa była górą w dwóch spotkaniach, dwa razy miał miejsce remis i raz górą była Chelsea. W ostatnim meczu rozegranym między oboma zespołami w Londynie miał miejsce remis (0:0).

Chelsea – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Gospodarze są według ekspertów bukmacherskich faworytem rywalizacji. Typ na zwycięstwo Chelsea kształtuje się na poziomie 1.72-1.73. Remis oszacowano na 3.90-4.15. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Aston Villi wyceniono na 3.85-4.35. Przy okazji niedzielnego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Chelsea – Aston Villa, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chelsea

wygraną Aston Villi

remisem wygraną Chelsea

wygraną Aston Villi

remisem 0 Votes

Chelsea – Aston Villa, przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Chelsea musi radzić sobie bez takich zawodników jak: Armando Broja, Reece James, Malo Guso czy Pedro Neto. Tymczasem w szeregach Aston Villi zabraknie Jacoba Ramseya i Amadou Onanę.

Chelsea Enzo Maresca Aston Villa Unai Emery Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi 4 Tosin Adarabioyo 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 13 Marcus Bettinelli 18 Christopher Nkunku 19 Jadon Sancho 22 Kiernan Dewsbury-Hall 40 Renato Veiga 45 Roméo Lavia 2 Matty Cash 5 Tyrone Mings 9 Jhon Durán 10 Emiliano Buendia 12 Lucas Digne 19 Jaden Philogene 20 Kosta Nedeljkovic 25 Robin Olsen 79 Ben Broggio

Chelsea – Aston Villa, transmisja meczu

Niedzielne starcie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany tylko w internecie. Transmisja ze spotkania Chelsea – Aston Vila zacznie się o godzinie 14:30 i będzie dostępna na platformie Viaplay. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV. Komentatorami potyczki będą Marcin Pawłowski i Paweł Grabowski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.