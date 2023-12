fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Carina Gubin – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Rywalizacja drużyny z 3 Ligi z ekipą z PKO Ekstraklasy otworzy czwartkowe zmagania w krajowym pucharze. Faworytem tej rywalizacji jest Piast Gliwice. Niemniej Carina Gubin chce sprawić sensację. Mimo że ma za sobą cztery kolejne porażki z rzędu. Zespół z Okrzei ma natomiast za sobą przerwane spotkanie z Puszczą Niepołomice. Rywalizacja nie została dokończona z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Mając na uwadze to, że Niebiesko-czerwoni słyną z tego, że często w tej kampanii remisują. Jednocześnie nie chcąc iść na łatwiznę, to warto rozważyć taki wariant do przerwy. Typ: remis do przerwy – TAK.

Carina Gubin – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki najpewniej w optymalnych składach. Tym samym w szeregach drużyn z Gliwic można spodziewać się w wyjściowym składzie między innymi takich graczy jak Michael Ameyaw czy Damian Kądzior.

Carina Gubin – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Ekipa z Gubina zakończyła już ligowe granie w 2023 roku. W ostatnim spotkaniu zmierzyła się z Górnikiem Polkowice. Przegrała wówczas różnicą trzech trafień (1:4). Wcześniej uległa natomiast Gwarkowi Tarnowskie Góry (1:3) i Górnikowi II Zabrze (1:2).

Drużyna Aleksandara Vukovicia jest natomiast w oficjalnym meczu bez wygranej od 31 października. Wówczas pokonała Piasta (1:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach gliwiczanie za każdym razem remisowali.

Carina Gubin – Piast Gliwice, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej zespoły nie rywalizowały ze sobą.

Carina Gubin – Piast Gliwice, kursy

Carina Gubin – Piast Gliwice, typ kibiców

Carina Gubin – Piast Gliwice, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport od godziny 12:00. Rywalizację będzie można także obejrzeć w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go.

