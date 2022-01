Brighton & Hove Albion – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (18.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Brighton – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Niełatwe zadanie czeka we wtorek zawodników The Blues, którzy zmierzą się na wyjeździe z Brighton. Czy drużyna Jakuba Modera będzie w stanie ponownie zatrzymać faworyzowanego przeciwnika? W naszej zapowiedzi znajdziecie nie tylko typy, ale również informacje o formie obu drużyn.

Brighton – Chelsea, typy i przewidywania

Brighton od dłuższego czasu jest bardzo niewygodnym rywalem dla Chelsea. Drużyna Jakuba Modera zatrzymała już londyńczyków kilka tygodni temu na Stamford Bridge. Teraz będzie miała po swojej stronie dodatkowo atut w postaci gry przed własną publicznością. Czy to wystarczy do sprawienia kolejnej niespodzianki?

Szanse Chelsea na zdobycie mistrzostwa Anglii po ostatnich niepowodzeniach drastycznie zmalały. Teraz drużyna Thomasa Tuchela musi skupić się przede wszystkim na walce o drugie miejsce w tabli. Aby nie skomplikować jeszcze bardziej swojej sytuacji, nie może sobie pozwolić na stratę punktów we wtorkowy wieczór. Goście wybiegną na murawę zdeterminowani i tym razem nie spodziewamy się niespodzianki. Stawiamy na wygraną gości i dorzucamy do tego zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: wygrana Chelsea + powyżej 1,5 bramki

Superbet 2.30 wygrana Chelsea i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Brighton – Chelsea, ostatnie wyniki

Chelsea ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych. Z sześciu ostatnich ligowych spotkań The Blues wygrali zaledwie jedno, co stawia ich w bardzo trudnej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł. Drużyna Thomasa Tuchela może praktycznie żegnać się z marzeniami o dogonieniu liderującego Manchesteru City, który ma obecnie już 13 punktów przewagi.

W ostatniej kolejce Chelsea musiała właśnie uznać wyższość Obywateli, którzy przed własną publicznością na Etihad Stadium wygrali 1:0. Wcześniej The Blues dzielili się punktami z Liverpoolem (2:2) i z… Brighton (1:1).

Tymczasem kibice ekipy z Amex Stadium mogą być zadowoleni z jej postawy w ostatnich kolejkach. Brighton jest niepokonane od czterech spotkań, a w tym czasie zapisało na swoje konto osiem punktów. Poza wspomnianym już remisem z Chelsea, drużyna odniosła dwa zwycięstwa – 2:0 z Brentford i 3:2 z Evertonem oraz w ostatni weekend podzieliła się punktami z Crystal Palace (1:1).

Zobacz także: aktualna tabela Premier League

Brighton – Chelsea, historia

Piłkarzom Brighton jeszcze nigdy w historii nie udało się pokonać Chelsea, ale w ostatnim czasie stawiała rywalom z Londynu trudne warunki. The Blues wygrali zaledwie jedną z czterech ostatnich konfrontacji ze swoim najbliższym przeciwnikiem.

Ostatnie ich starcie miało miejsce niedawno, bowiem 29 grudnia. Mecz na Stamford Bridge zakończył się remisem 1:1. Gospodarze prowadzili w nich po trafieniu Romelu Lukaku, ale w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Danny Welbeck.

Brighton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Choć forma Chelsea jest daleka od optymalnej, to właśnie drużyna z Londynu jest uważana za faworyta wtorkowego spotkania. W ofercie Superbet kurs na wygraną The Blues wynosi około 1.80. Zakładając teraz konto u tego bukmachera i wykorzystując Superbet kod promocyjnego GOAL będziesz mógł odebrać między innymi darmowy zakład 34 zł.

Brighton – Chelsea, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie na Amex Stadium będziemy mogli oczywiście śledzić w polskiej telewizji. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie prowadzona na kanale Canal+ Sport.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin