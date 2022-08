Bournemouth – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze Bournemouth

Bournemouth – Wolves to spotkanie piątej kolejki Premier League. Gospodarze ostatnio zostali rozbici na Anfield Road i na pewno chcą się zrehabilitować. Wilki też mają jednak swoje plany na to spotkanie. Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej zaś znaleźć między innymi typy, czy bieżące kursy.

Bournemouth – Wolves: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że środowe spotkanie zakończy się podziałem oczek. Gospodarze są po trzech kolejnych porażkach. Na pewno zrobią wszystko, aby zrehabilitować się i zdobyć chociaż jedno oczko. Goście też mają swoje kłopoty w nowym sezonie Premier League. Zawodnicy Wilków… nie zanotowali do tej pory ani jednego zwycięstwa. Dwukrotnie natomiast zremisowali swoje potyczki. Uważamy, że jutro Wilki podzielą się oczkami po raz trzeci.

Bournemouth – Wolves: sytuacja kadrowa

W szeregach Bournemouth prawdziwy „szpital”. Kontuzjowani są bowiem Joe Rothwell, Ryan Fredericks, Junior Stanislas, Ben Pearson oraz David Brooks. W drużynie gości kłopoty zdrowotne ma tylko Chiquinho.

Bournemouth – Wolves: ostatnie wyniki

Gracze Bournemouth rozpoczęli ten sezon dobrze, ale z każdym kolejnym spotkaniem jest coraz słabiej. Na inaugurację gospodarze pokonali Aston Villę 2:0. Potem wysoko przegrali z Manchesterem City i Arsenalem (0:4 i 0:3). Natomiast w ostatniej kolejce piłkarze Bournemouth rywalizowali w delegacji z Liverpoolem. The Reds powetowali sobie kiepski początek sezonu i wygrali aż 9:0. Jeszcze mniej punktów mają piłkarze rywali. Wilki do tej pory też grały czterokrotnie. Goście naprzemiennie przegrywają i remisują swoje spotkania. W ostatniej kolejce zawodnicy tego zespołu podzielili się oczkami na swoim terenie z Newcastle (1:1).

Bournemouth – Wolves: historia

W minionych rozgrywkach te drużyny ze sobą nie rywalizowały. Sezon 2019/20 przyniósł zaś dwa starcia. Za każdym razem lepsi okazywali się piłkarze Wilków. Gracze Wolverhampton triumfowali na wyjeździe 2:1. Natomiast 24 czerwca 2020 roku pokonali u siebie rywali 1:0. Piłkarze Bournemouth czekają na kolejne zwycięstwo z Wilkami od 2015 roku.

Bournemouth – Wolves: kursy bukmacherskie

Bukmacher Fortuna uważa, że faworytami tego spotkania są gracze Wilków.

Bournemouth – Wolves: przewidywane składy

Bournemouth: Travers – Smith, Mepham, Senesi, Zemura – Cook, Lerma, Billing – Christie, Solanke, Tavernier

Wolves: Sa – Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri – Dendoncker, Neves, Nunes – Podence, Jimenez, Neto

Bournemouth – Wolves: transmisja

Mecz Bournemouth – Wolves będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania o 20:30.