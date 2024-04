Bournemouth – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2024)

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Bournemouth – Crystal Palace, typy i przewidywania

Bukmacherzy jako faworyta tego spotkania wskazali Bournemouth. Gospodarze prezentują znacznie lepszą formę w ostatnich tygodniach i to głównie przemawia za prawdopodobnym ich zwycięstwem. Crystal Palace zdołało tylko raz sięgnąć po trzy punkty w ostatnich czterech spotkaniach. Mój typ: zwycięstwo Bournemouth – TAK.

Bournemouth – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kilka dni Owen Bevan Uraz uda Połowa kwietnia 2024 Marcos Senesi Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Luis Sinisterra Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024 Ryan Christie Stłuczenie Połowa kwietnia 2024

Crystal Palace Zawodnik Powrót Nathan Ferguson Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Jesurun Rak-Sakyi Uraz ścięgna udowego Kilka dni Cheick Doucouré Uraz ścięgna Achillesa Do końca sezonu Rob Holding Uraz kostki Kilka dni Marc Guehi Kontuzja kolana Początek maja 2024 Michael Olise Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Sam Johnstone Uraz łokcia Połowa lipca 2024

Bournemouth – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Bournemouth notuje serię dwóch wygranych z rzędu (Everton, Luton), a łącznie jest niepokonany od czterech gier (3Z, 1R). Ostatni raz przegrał 27 lutego z Leicester City w Pucharze Anglii. O wyniku zdecydowała jednak dopiero dogrywka. Znacznie słabiej radzi sobie Crystal Palace, które z kolei tylko raz wygrało w ostatnich czterech spotkaniach (Bodo/Glimt). Ponadto trzy pozostałe spotkania to dwa remisy (Luton, Nottingham) i jedna porażka (Tottenham).

Bournemouth – Crystal Palace, historia

W ostatnim meczu obu drużyn Bournemouth zwyciężyło 2:0. Jednak we wcześniejszych sześciu spotkaniach aż pięciokrotnie lepsze było Crystal Palace, a raz Bournemouth wygrało po rzutach karnych – po dogrywce było 0:0.

Bournemouth – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej potyczki jest Bournemouth. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,90. Natomiast typy na wygraną Crystal Palace wynoszą około 3,90. Przy okazji zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet GOAL to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Bournemouth – Crystal Palace, kto wygra

Bournemouth – Crystal Palace, przewidywane składy

Bournemouth: Neto; Smith, Zabarnyi, Mepham, Kelly; Adams, Cook; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Solanke

Crystal Palace: Henderson; Ward, Andersen, Richards; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Ayew, Mateta, Eze

Bournemouth – Crystal Palace, transmisja meczu

Pojedynek Bournemouth z Crystal Palace nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć na żywo jedynie online w Viaplay.pl. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczna subskrypcję. Początek o godzinie 20:45.

