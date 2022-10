Benfica – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Benfica - Juventus

Benfica – Juventus to najciekawiej zapowiadający się wtorkowy mecz w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W roli faworyta do tej potyczki podejdą gospodarze. Aczkolwiek ekipa Massimiliano Allegriego ma zamiar zrobić wszystko, co w jej mocy, aby przedłużyć swoje szanse na awans do fazy pucharowej. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Benfica Lizbona – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Benfica Lizbona przystąpi do wtorkowej batalii, mogąc pochwalić się genialną passą spotkań bez porażki. Ostatni przegrany bój zespół Orłów zaliczył dawno temu, bo w maju tego roku, gdy uległ na swoim stadionie FC Porto (0:1).

Juventus to z kolei team, który ostatnio wrócił na zwycięski szlak. Stara Dama może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Turyńczycy okazali się w tych starciach lepsi od Torino oraz Empoli. To jednak były ekipy niżej notowane niż lizbończycy. Spodziewamy się zatem wiktorii gospodarzy we wtorkowy wieczór na Estadio da Luz. Nasz typ: wygrana Benfiki.

Benfica Lizbona – Juventus FC, sytuacja kadrowa

W szeregach teamu Rogera Schmidta nie będzie mógł wystąpić tylko Morato. Znacznie bardziej osłabieni będą goście. Opiekun Starej Damy nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak: Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Marley Ake, Angel Di Maria, Bremer, Leandro Paredes, czy Federico Chiesa.

Benfica Lizbona – Juventus FC, ostatnie wyniki

Lizbończycy są już od 20 spotkań bez porażki. W tym czasie Benfica nie tylko notowała świetne serie zwycięstw, ale też zdobywała dużo bramek. W trakcie minionego weekendu ekipa z Estadio da Luz pokonała Porto (1:0), umacniając się tym samym na pozycji lidera ligi portugalskiej.

Podopieczni Massimiliano Allegriego mają natomiast za sobą zwycięstwo z Empoli (4:0). Bohaterem tej potyczki był Adrien Rabiot, który strzelił dwa gole. Wcześniej Stara Dama w pokonanym polu pozostawiła Torino (1:0). Na wyjeździe w ostatnich ośmiu meczach Juve wygrało tylko raz.

Benfica Lizbona – Juventus FC, historia

Ekipa z Portugalii w czterech ostatnich spotkaniach z Biało-czarnymi zanotowała dwa zwycięstwa. Jedną wygraną zaliczyli turyńczycy i jedna potyczka zakończyła się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 14 września, gdy Benfica wygrała (2:1).

Benfica Lizbona – Juventus FC, kursy

Kurs na zwycięstwo włoskiego zespołu w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Benfica Lizbona – Juventus FC, przewidywane składy

Benfica: Vlachodimos – Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo, Fernandez, Luis, Mario, Rafa, Neres, Ramos

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić, Milik, Vlahović.

Benfica Lizbona – Juventus FC, transmisja meczu

Mecz Benfica – Juventus będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1. Potyczka zacznie się we wtorek o godzinie 21:00. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

