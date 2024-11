Belgia – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2024)

Belgia - Włochy to środowy mecz piątej kolejki Ligi Narodów UEFA. Spotkanie będzie rozegrane na Stade Roi Baudouin w Brukseli. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Belgia Włochy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2024 21:56 .

Belgia – Włochy: typy bukmacherskie

Interesująco zapowiada się spotkanie z udziałem reprezentacji Belgii i Włoch. Squadra Azzurra potrzebuje tylko punktu, aby zapewnić sobie udział w kolejnej fazie Ligi Narodów UEFA. Czerwone Diabły podejdą natomiast do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięski po trzech starciach bez wygranej. Włosi przystąpią do potyczki w roli faworyta, na co wpływ ma fakt, że pod dowództwem Luciano Spalettiego ta ekipa w ogóle nie przypomina zespołu z Euro 2024. Włosi w ostatnich czterech potyczkach zaliczyli trzy zwycięstwa i raz zremisowali. Mój typ: Włochy strzelą gola – TAK.

Belgia – Włochy: ostatnie wyniki

Ekipa dowodzona przez Domenico Tedesco w minionym miesiącu rozegrała dwa spotkania, remisując z Włochami (2:2) i przegrywając z Francją (1:2). Oba spotkania odbyły się w Lidze Narodów UEFA. Czerwone Diabły tym samym od trzech meczów są bez wygranej, bo w starciu z września przeciwko Les Blues też przegrali (0:2).

W roli gospodarza Belgowie w dwóch ostatnich spotkaniach raz wygrali i raz przegrali. Ogólnie w Lidze Narodów UEFA w czterech ostatnich występach reprezentacja Belgii zaliczyła trzy zwycięstwa i raz przegrała.

Tymczasem drużyna Luciano Spallettiego jest ostatnio zdecydowani na fali wznoszącej. Włosi są bez wygranej od czterech meczów. Squadra Azzurra zanotowała w nich trzy zwycięstwa, pozostawiając w pokonanym polu kolejno: Francję (3:1) i Izrael dwukrotnie (2:1 i 4:1). Remis reprezentacja Włoch zaliczyła z kolei w starciu z Belgią (2:2).

Na wyjazdach Davide Fratessi i spółka wygrali w każdym z dwóch ostatnich występów. Pokonali kolejno Francję (3:1) oraz Izrael. Po raz ostatni Azzurri schodzili na tarczy z placu gry w roli gościa w Lidze Narodów UEFA dawno temu, bo 15 czerwca. Wówczas w półfinale rozgrywek ulegli Hiszpanii (1:2).

Belgia – Włochy: historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie górą byli Włosi, raz wygrali Belgowie i w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Na arenie w Brukseli oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja 1972 roku. Górą byli wówczas gospodarze (2:1). Starcie odbyło się w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.

Belgia – Włochy: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Domenico Tedesco. Typ na zwycięstwo Belgów kształtuje się na poziomie 2.48-2.60. Remis wyceniono 3.20-3.30. Z kolei opcję na ewentualną wygraną oszacowano na 2.65-2.77. Przy okazji środkowego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Belgia – Włochy, typ kibiców

Belgia – Włochy, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki bez kilku kluczowych graczy. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Arnaud Bodart, Jan Vertonghen, Alexis Saelemaekers, Julien Duranville, Thibaut Courtois czy Charles De Ketelaere. Z kolei w zespole Luciano Spallettiego zabraknie przede wszystkim Gianluki Skamakki, Federico Chiesy, Giorgio Scalviniego, Alessandro Florenziego, a także Ciro Immobile, Matteo Gabbii i Riccardo Calafioriego.

Belgia Domenico Tedesco Włochy Luciano Spalletti Belgia Domenico Tedesco 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Rezerwowi 3 Ameen Al Dakhil 5 Maxim De Cuyper 8 Roméo Lavia 12 Maarten Vandevoordt 13 Matz Sels 14 Albert Sambi Lokonga 15 Killian Sardella 16 Romelu Lukaku 17 Samuel Mbangula 19 Johan Bakayoko 20 Arne Engels 23 Matte Smets 1 Gianluigi Donnarumma 2 Federico Gatti 4 Alessandro Buongiorno 6 Manuel Locatelli 7 Nicolò Rovella 11 Daniel Maldini 12 Alex Meret 14 Nicolò Savona 17 Pietro Comuzzo 18 Giacomo Raspadori 19 Destiny Udogie 23 Niccolò Pisilli

Belgia – Włochy, transmisja meczu

Rywalizację ze stadionu w Brukseli będzie można obejrzeć nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w internecie. Transmisja z meczu Belgia – Włochy zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 3 oraz TVP Sport. U publicznego nadawcy rywalizację skomentują Jacek Laskowski i Michał Żewłakow. Ponadto dostęp do transmisji zapewnią strona internetowa TVPSport.pl i aplikacja TVP Sport, a także platforma Polsat Box Go.

