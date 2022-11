fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Belgii

Belgia – Maroko: typy na mecz grupy F. Kontynuujemy zmagania w ramach drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Belgowie mają za sobą zwycięstwo z Kanadą, zaś Marokańczycy podzielili się punktami z Chorwatami. Jeśli podopieczni Roberto Martineza zainkasują komplet “oczek”, zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. Początek niedzielnego meczu o godzinie 14. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Belgia Maroko 2.03 3.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2022 22:42 .

Belgia – Maroko, typy i przewidywania

W pierwszej kolejce zmagań grupy F obejrzeliśmy zaledwie jedną bramkę. Reprezentacja Belgii zdołała skromnie pokonać Kanadyjczyków, natomiast Maroko bezbramkowo zremisowało z Chorwacją. Jeśli zespół Roberto Martineza zainkasuje w niedzielę komplet punktów, zapewni sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Mając na uwadze ostatnie wyniki Belgów, w meczach których na ogół nie pada wiele goli, również podobnej sytuacji spodziewamy się w meczu z Marokiem. Zdaniem Kuby Olkiewicza, przynajmniej jedna z drużyn nie trafi tego dnia do siatki.

Jakub STS 1,95 Obie drużyny strzelą – nie Zagraj!

Pomimo zwycięstwa, Belgowie w pierwszej kolejce nie przekonani. Dali się zdominować Kanadzie, która nie dopisała do swojego dorobku żadnych punktów tylko za sprawą mizernej skuteczności. Marokańczycy dysponują kadrą, która śmiało może postawić się wyżej notowanemu rywalowi. Będzie to dla nich kluczowy mecz w kontekście walki o awans do 1/8 finału, gdyż porażka może znacząco skomplikować ich sytuację. Nie zdziwimy się, jeśli uda im się sprawić niespodziankę. Nasz typ – Maroko nie przegra.

STS 1,80 Maroko nie przegra Zagraj!

Belgia – Maroko, promocje bukmacherskie

Przy okazji niedzielnego meczu zachęcamy do skorzystania ze specjalnych promocji bukmacherskich, które zostały przygotowane na mistrzostwa świata w Katarze.

Belgia – Maroko, ostatnie wyniki

Belgia ma na swoim koncie zwycięstwo w pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Przeciwko Kanadzie nie szło jej jednak najlepiej, co obrazuje chociażby statystyka strzałów, których Belgowie oddali mniej. Udało im się natomiast zdobyć jedyną bramkę za sprawą Michy’ego Batshuayia.

Na kilka dni przed wyjazdem na mundial Belgia mierzyła się z meczu towarzyskim z Egiptem i przegrała 1-2. Bez wątpienia był to zaskakujący wynik, bowiem europejski zespół zagrał praktycznie podstawowym składem. To pokazuje, że piłkarze reprezentacji Belgii nie znajdują się w najwyższej dyspozycji.

Dla Maroka pierwszy mecz tegorocznego mundialu nie przebiegł najlepiej. Bezbramkowy remis z Chorwacją to wynik, który należy szanować, natomiast w obliczu chęci awansu do fazy pucharowej może nie wystarczyć. Maroko przed kilkoma dniami pokazało dobre panowanie nad piłką, wysoką kulturę gry, choć optyczną przewagę na boisku mieli wicemistrzowie świata.

Zespół z Afryki przed mistrzostwami świata mierzył się towarzysko z Gruzją i wygrał aż 3-0. Nie był to jednak sprawdzian najwyższych lotów, jeśli weźmie się pod uwagę klasę przeciwnika.

Belgia – Maroko, historia

Obie ekipy mierzyły się dotychczas ze sobą trzykrotnie, w tym raz na poziomie mistrzostw świata. W 1994 roku Belgowie wygrali 1-0. Po raz ostatni mecz z udziałem tych ekip oglądaliśmy w 2008 roku. Wówczas, w ramach sparingu, Maroko ograło Belgię 4-1.

Belgia – Maroko, statystyki przed meczem

Belgia nigdy nie przegrała na mistrzostwach świata z afrykańskim zespołem (3 wygrane, 1 remis)

Belgia wygrała osiem kolejnych spotkań fazy grupowej na mistrzostwach świata

Maroko wygrało jedynie dwa z siedemnastu meczów na mistrzostwach świata (6 remisów, 9 porażek)

Maroko nie strzeliło bramki w dziewięciu z siedemnastu meczów na mistrzostwach świata

Spotkanie z Marokiem będzie dla Belgii pięćdziesiątym meczem na mistrzostwach świata

Belgia – Maroko, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Belgia, choć stawiając na jej zwycięstwo można nieźle zarobić. Kurs na taki rezultat wynosi bowiem około 2,0. W przypadku wygranej Maroka jest to natomiast 3,90. W przypadku remisu kursy rozkładają się między 3,45 a 3,50.

Belgia – Maroko, przewidywane składy

Niewykluczone, że w składzie Belgów znów zabraknie Romelu Lukaku. W pierwszej kolejce godnie zastąpił go Michy Batshuayi, który strzelił zwycięską bramkę.

Belgia – Maroko, transmisja meczu

Niedzielny mecz grupy F pomiędzy Belgią a Marokiem rozpocznie się o godzinie 14. Telewizyjną transmisję można śledzić na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentują Mateusz Borek oraz Marcin Żewłakow.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.